Aynı maskeyi birkaç kez takınca başına bu geldi

Ünlü oyuncu Esra Akkaya koronavirüsten korunmak için aynı maskeyi birkaç kez kullanınca başına hiç beklemediği bir şey geldi. Akkaya yaşadıklarını Instagram hesabından paylaştı ve takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Esra Akkaya, aynı maskeyi birkaç kez kullandığı için gözyaşı yolu iltihabına yakalandığını anlattı.
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Esra Akkaya, "Bir süredir yoktum, göz yaşı yolu iltihabı oldum. Çok acayip bir şey, maske hastalığıymış. 'Aman' diyeyim, dikkat edin. Ben aynı maskeyi defalarca kullandım, itiraf ediyorum" dedi.
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Akkaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Siz yapmayın, çünkü çok ciddi riskleri var. Yani burundan o göz yaşı yoluna doğru bir sürü bakteri gidebiliyor. Hiç akla gelmeyecek bir şey. Hala daha tam iyileşemedim ama artık enfeksiyonu geçti, gözümün şişi indi. Yani demem o ki; dikkatli olun."
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Akkaya yaklaşık bir yıl önce oğlu Can ile birlikte Londra'ya taşınmıştı. Oğlunun eğitim hayatının ilk iki yılını İngiltere'de geçirmeyi planlayan Akkaya koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye döndü.
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Ailesiyle birlikte Bodrum'da bulunan Akkaya, Can'ın gelecek yıl Bodrum'da bir özel okula gideceğini de yine sosyal medya hesabından açıkladı.