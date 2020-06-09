MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAynı maskeyi birkaç kez takınca başına bu geldi
GeriMagazin Aynı maskeyi birkaç kez takınca başına bu geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 09 Haziran 2020 - 16:37,

Aynı maskeyi birkaç kez takınca başına bu geldi

Ünlü oyuncu Esra Akkaya koronavirüsten korunmak için aynı maskeyi birkaç kez kullanınca başına hiç beklemediği bir şey geldi. Akkaya yaşadıklarını Instagram hesabından paylaştı ve takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Esra Akkaya, aynı maskeyi birkaç kez kullandığı için gözyaşı yolu iltihabına yakalandığını anlattı.

2
Abone Olgoogle-news

Esra Akkaya, "Bir süredir yoktum, göz yaşı yolu iltihabı oldum. Çok acayip bir şey, maske hastalığıymış. 'Aman' diyeyim, dikkat edin. Ben aynı maskeyi defalarca kullandım, itiraf ediyorum" dedi.

3
Abone Olgoogle-news

Akkaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Siz yapmayın, çünkü çok ciddi riskleri var. Yani burundan o göz yaşı yoluna doğru bir sürü bakteri gidebiliyor. Hiç akla gelmeyecek bir şey. Hala daha tam iyileşemedim ama artık enfeksiyonu geçti, gözümün şişi indi. Yani demem o ki; dikkatli olun."

4
Abone Olgoogle-news

Akkaya yaklaşık bir yıl önce oğlu Can ile birlikte Londra'ya taşınmıştı. Oğlunun eğitim hayatının ilk iki yılını İngiltere'de geçirmeyi planlayan Akkaya koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye döndü.

5
Abone Olgoogle-news

Ailesiyle birlikte Bodrum'da bulunan Akkaya, Can'ın gelecek yıl Bodrum'da bir özel okula gideceğini de yine sosyal medya hesabından açıkladı. 

6
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi