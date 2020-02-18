Aynalar aşkımızın şahidi

Gösteri dünyasının bazı çiftleri sosyal medyada diğer meslektaşlarından biraz daha öne çıkıyor. Bazıları romantik, bazıları esprili paylaşımlarıyla takipçilerinden yüzbinlerce hatta milyonlarca beğeni alıyor. Bazı ünlü çiftler de takipçileri tarafından yazılar yorumlara yanıt da veriyor. INSTAGRAM
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Yani bu çiftler hem sosyal medya üzerinden hayranlarına sevgi ve aşk dolu mesajlar gönderiyor hem de onları mutlulukla gülümsetiyor. İşte Instagram'ın birbirine en aşık ünlü çiftleri.
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Channing Tatum ile evliliğini bitirdikten sonra başka bir aşka yelken açtı Jenna Dewan. Görüşüne göre de sevgilisi Steve Kazee ile mutluluğu buldu. Çift şimdi aralarına katılacak yeni bebeği heyecanla bekliyor.
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Deneyimli aktör Mark Ruffalo ile Sunrise Coigney, 2000 yılından bu yana evli. Ama görünüşe göre aşkları ve neşeleri hala ilk günkü tazeliğini koruyor.
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Hollywood'un en mutlu çiftlerinden Cash Warren ve Jessica Alba. Üç çocukları olan çift sık sık sosyal medyada romantik paylaşımlar yapıyor.
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Chrissy Teigen ve John Legend sosyal medyada en çok paylaşım yapan ünlü çiftlerden biri. Bu da onların en çok beğeni alan pozlarından.
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Model Behati Prinsloo ile müzisyen Adam Levine, iki çocuklarıyla mutlu bir evlilik sürdürüyor.
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Justin Timberlake, bir dönem karısı Jessica Biel'i aldattığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Şimdi her fırsatta Biel'e olan sevgisini sosyal medyadan da duyuruyor.
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Ian Sommerhalder'ın eşi Nikki Reed ve minik çocuklarıyla sevgi paylaşımı.
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Beyonce ve Jay Z de sık sık Instagram sayfalarında böyle paylaşımlara yer veriyor.
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Instagram'ın en aşık çiftlerinden biri Sofia Vergara ve Joe Manganiello.
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Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber neredeyse her an birbirlerine olan aşklarını sosyal medyadan duyuruyor.
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Blake Lively ve Ryan Reynolds hem birbirlerine çok aşık hem de çok esprili.
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Emily Blunt ile John Krasinksi'nin bu paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.
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Genç çift Camila Cabello ile Shawn Mendes de zaman zaman aşk dolu paylaşımlar yapıyor.