Ayna gibi camlar için cam temizliÄŸinin püf noktalarÄ±
Ev temizliÄŸinde gÃ¶zÃ¼mÃ¼zde en Ã§ok bÃ¼yÃ¼yen iÅŸlerden bir cam temizliÄŸidir. Camlar temiz deÄŸilse evimizi ne kadar temizlersek temizleyelim bir tÃ¼rlÃ¼ rahat etmeyiz Ã§oÄŸumuz. Genelde gÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼ korkutan cam temizliÄŸi iÃ§in pratik yollarÄ± ve pÃ¼f noktalarÄ± sizin iÃ§in derledik.
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1
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Cam temizliÄŸi iÃ§in Ã¶zel Ã¼retilen bezleri tercih edin.
Ã–ncelikle cam silmek iÃ§in kullanacaÄŸÄ±nÄ±z bezi iyi seÃ§melisiniz. EÄŸer bez Ã§ok tÃ¼y bÄ±rakan ve yumuÅŸak bir bezse, ne kadar silerseniz silin camÄ±n Ã¼zerinde bez izi bÄ±rakabilirsiniz.
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Bunu Ã¶nlemek iÃ§in dÃ¼z yÃ¼zeyli ve gerekirse sert olan bezleri tercih edin.
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Gazete kaÄŸÄ±dÄ± Ã§oÄŸu bezden daha gÃ¼zel temizler
Bez yerine, gazete kaÄŸÄ±dÄ± kullanmak camdaki izler aÃ§Ä±sÄ±nda iÅŸinizi oldukÃ§a kolaylaÅŸtÄ±racaktÄ±r. Gazete kaÄŸÄ±tlarÄ±nÄ± temizlik bittikten sonra atabilir; bÃ¶ylece bezinizi yeniden yÄ±kama gibi bir dertten de kurtulabilirsiniz.
4
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Ã‡ekpas kullanÄ±n
EÄŸer camlarÄ±nÄ±z balkon gibi korunaklÄ± bir alandaysa, camlarÄ±nÄ±zÄ±n Ã¼zerine su tutup Ã§ekpas yardÄ±mÄ± ile sularÄ± Ã§ekebilir ve bÃ¶ylece Ã§ok kÄ±sa zamanda bÃ¼yÃ¼k camlarÄ± temizleyebilirsiniz.
5
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Slikonlu cam temizleyici tercih edin
CamlarÄ±nÄ±zÄ± silmek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z temizlik maddesi de oldukÃ§a Ã¶nemlidir. Son dÃ¶nemde kullanÄ±lmaya baÅŸlanan silikon iÃ§eren temizlik maddeleri ile daha kalÄ±cÄ± bir cam temizliÄŸi saÄŸlayabilirsiniz.
EÄŸer, evdeki temizlik iÃ§in herhangi bir kimyasal kullanmak istemiyorsanÄ±z, doÄŸal sirke tam size gÃ¶re!
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Su izi kalmamasÄ± iÃ§in sildikten sonra hemen kurulayÄ±n
CamlarÄ± bir bezle siliyorsanÄ±z, hemen arkasÄ±ndan kurulama yapmanÄ±z oldukÃ§a Ã¶nemli. Sildikten sonra sularÄ±n o ÅŸekilde kurumamasÄ± iÃ§in vakit kaybetmeden kurulama iÅŸlemine geÃ§in.
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UlaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yerlerde bir sopa ucuna bez geÃ§irin
Cam silerken muhakkak ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z noktalar olacaktÄ±r. EÄŸer camlarda herhangi bir koruma yoksa ve yÃ¼ksekteyseniz, kendi can gÃ¼venliÄŸinizi tehlikeye atacak hareketlerde bulunmaktan kaÃ§Ä±nÄ±n.
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Bunun iÃ§in bir temizlik sopasÄ±na ya da benzer bir alete bezinizi geÃ§irip sabit kalmasÄ± iÃ§in uÃ§larÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±sÄ±ndan bir lastikle baÄŸlayarak ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yerleri silin.
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Ã‡amur-boya gibi lekeler varsa jilet yardÄ±mÄ± ile Ã§Ä±karÄ±n
EÄŸer camlarÄ±nÄ±zda Ã§amur, boya lekesi ya da kuÅŸ pisliÄŸi gibi bezle Ã§Ä±karmasÄ± zor hatta imkansÄ±z lekeler varsa bir jilet yardÄ±mÄ±yla bu lekeleri kazÄ±yabilirsiniz. Bu lekelerin tamamÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra camÄ±nÄ±zÄ± komple silin.
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Ã–nce iÃ§ sonra dÄ±ÅŸ camlarÄ± temizleyin
CamlarÄ±nÄ±zÄ± silerken sÄ±ralama da Ã¶nemlidir. CamlarÄ±n iÃ§ kÄ±sÄ±mlarÄ± daha temiz olacaÄŸÄ±ndan Ã¶nce bu kÄ±sÄ±mlarÄ± silip daha sonra camÄ±n dÄ±ÅŸ kÄ±smÄ±na geÃ§melisiniz.
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CamÄ±n pervazlarÄ± ve dÄ±ÅŸ Ã§erÃ§evesi ise en son temizlemeniz gereken yerlerdir.
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Camlardaki Ã§izikler nasÄ±l giderilir?
Camlardaki Ã§izikler iÃ§in marketlerde satÄ±lan pasta cila Ã¼rÃ¼nlerinden faydalanabilirsiniz. AyrÄ±ca evinizdeki diÅŸ macunu da aynÄ± iÅŸleve sahiptir.DiÅŸ macununu Ã§iziklerin olduÄŸu alana sÃ¼rÃ¼p nemli bir bezle iyice ovalayÄ±n ve camdaki Ã§iziklerden kurtulun.
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BulaÅŸÄ±k deterjanÄ± da kullanabilirsiniz
HiÃ§ su kullanmadan ya da sulandÄ±rarak bulaÅŸÄ±k deterjanÄ± ile de camlarÄ±nÄ±zÄ± parlatabilirsiniz. Ã–zellikle Ã§ok kirli camlarÄ±n temizliÄŸinde tercih edebilirsiniz.
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Arap sabunu ya da normal sabun
Hafif kÃ¶pÃ¼rterek kullanacaÄŸÄ±nÄ±z arap sabunu ya da normal sabunla da cam temizliÄŸinizi yapabilirsiniz.
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SaÃ§ sampuanÄ± ile cam silme
Åžampuan da Ã§ok gÃ¼zel bir cam temizleme malzemesidir. burada dikkat edilmesi gereken ÅŸey kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸampuanÄ±n kremli olmamasÄ±dÄ±r.
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HiÃ§ denemediyseniz mutlaka bir kere deneyin ve camlarÄ±nÄ±zÄ±n nasÄ±l parladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼n.
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Ayna nasÄ±l parlatÄ±lÄ±r?Â
Ayna, her evin olmazsa olmazlarÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor. Ã–zellikle dekor olarak kullanÄ±lan aynalarÄ±n temizliÄŸi Ã¶zen ve dikkat gerektiriyor. Ä°ÅŸte tertemiz aynalarÄ±n sÄ±rlarÄ±...Â
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AynalarÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼zenli olarak temizleyin
Bu sayede oluÅŸan lekeler ve tozlarÄ±n temizlemesi daha kolay olacaktÄ±r. DÃ¼zenli temizliÄŸi yapÄ±lmayan aynalar iÅŸinizi zorlaÅŸtÄ±rmakla birlikte zamanÄ±nÄ±zdan da kaybetmenize neden olacaktÄ±r.
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Bir kabÄ±n iÃ§erisine bir miktar su ve beyaz sirke ekleyin. Bu oranÄ± 1 litre suya 3 yemekkaÅŸÄ±ÄŸÄ± beyaz sirke ekleyerek ayarlayabilirsiniz. Tercihiniz ise Ä±lÄ±k su olsun.
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Sirkeli su ile temizleme:
OluÅŸturduÄŸunuz karÄ±ÅŸÄ±mla yumuÅŸak bir bez yardÄ±mÄ± ile aynanÄ±zÄ± dairesel hareketler ile silin. Kurulamada da yumuÅŸak ve tÃ¼y bÄ±rakmayan bezleri tercih edin. Kurulama iÅŸleminde gazete kaÄŸÄ±dÄ± da kullanabilirsiniz. OluÅŸturduÄŸunuz sirkeli su karÄ±ÅŸÄ±mÄ±nÄ± sprey ÅŸiÅŸeye koymanÄ±z daha pratik bir iÅŸlem olmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaktÄ±r.
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Deterjan ve su ile temizleme:
BulaÅŸÄ±k deterjanÄ±na suya ekleyin. Suyun Ä±lÄ±k olmasÄ± aynadaki lekelerden kurtulmanÄ±zÄ± daha da kolaylaÅŸtÄ±racaktÄ±r. DeterjanlÄ± su ile aynayÄ± sildikten hemen sonra kurulayÄ±n. Kurulama iÅŸleminde mikrofiber bez kullanmanÄ±z durumunda su lekesi veya herhangi bir iz olmasÄ±nÄ± engelleyecektir.
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Cam temizleyici Ã¼rÃ¼nler:
AynalarÄ± silmek iÃ§in cam temizleme Ã¼rÃ¼nleri de satÄ±n alabilirsiniz. Bu Ã¼rÃ¼nlerle tek seferde ve az miktarda spreyleyerek de aynalarÄ±nÄ±zÄ±n pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l olmasÄ±nÄ± saÄŸlayabilirsiniz. Silme iÅŸlemini yine her zaman olduÄŸu gibi dairesel hareketlerle yapmalÄ±sÄ±nÄ±z ve Ã¶zenli bir ÅŸekilde kurulamalÄ±sÄ±nÄ±z.
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Silme iÅŸlemi:
AynayÄ± silmekte kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sÄ±vÄ±yÄ± eÅŸit olarak sprey yardÄ±mÄ± ile sÄ±kÄ±n. SÄ±vÄ±yÄ± gereÄŸinden fazla sÄ±kmayÄ±n ve silme iÅŸlemini dairesel hareketler ile sÄ±vÄ± uÃ§ana kadar devam edin. Bu sayede pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l aynalara sahip olabilirsiniz.
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Kurulama iÅŸlemi:
AynanÄ±zÄ± kurulama iÅŸlemini hemen yapmalÄ±sÄ±nÄ±z. AynayÄ± Ä±slak bÄ±rakÄ±rsanÄ±z lekeler kalacaktÄ±r. AynalarÄ± kurulama iÅŸleminde gazete kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± kullanabilirsiniz.
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AyrÄ±ca mikrofiber bezler ve Ã§ekÃ§ekler ile de aynalarÄ±nÄ±zÄ± kusursuz bir ÅŸekilde kurulayabilirsiniz.