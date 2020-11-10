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Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 07:00 | 

Aylin Aslım, flüt sanatçısı Utku Vargı’yla evlendi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını çiftlerin evlenmesine engel olamadı. Birbirlerine duydukları aşkı nikah masasına taşıyan sevgililer karantina kurallarına göre evlendi. Her yaz muhteşem düğünleriyle çok konuşulan ünlü isimler de koronavirüs nedeniyle sessiz sedasız nikah masasına oturdu. İşte ‘düğünümüz sönük oldu ama aşkımız çok büyük’ diyen ünlü isimler…

Derleyen: Onur KARADEMİR

Onur Karademir
Onur Karademir
okarademir@hurriyet.com.tr
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Onur Karademir
Onur Karademir
okarademir@hurriyet.com.tr
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Aslım ve Vargı, 14 Kasım’da Antalya’da nikâh defterine imza attı. Çiftin nikâhını Antalya Kumluca Belediyesi Başkanı Mustafa Köleoğlu kıydı.

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Köleoğlu, çifte sosyal medyada mutluluk diledi: “Aslım ailesinin kızları Aylin ile Vargı ailesinin oğulları Utku’nun nikâhlarını kıydım. Mutluluklar dilerim.”

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Flüt sanatçısı Utku Vargı, çalışmalarına Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’ne bağlı olarak devam ediyor.

4PANDEMİ DÖNEMİNDE NİKAH MASASINA OTURDULAR
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PANDEMİ DÖNEMİNDE NİKAH MASASINA OTURDULAR!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını çiftlerin evlenmesine engel olamadı. Birbirlerine duydukları aşkı nikah masasına taşıyan sevgililer karantina kurallarına göre evlendi. Her yaz muhteşem düğünleriyle çok konuşulan ünlü isimler de koronavirüs nedeniyle sessiz sedasız nikah masasına oturdu. İşte ‘düğünümüz sönük oldu ama aşkımız çok büyük’ diyen ünlü isimler…

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Oyuncu Ali Yağcı, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Başak Özen’le evlendi.

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Önceki akşam Pera Palas Otel’de gerçekleşen nikah törenine çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı.

7HER ŞEY SENİNLE GÜZEL SEVGİLİM
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'HER ŞEY SENİNLE GÜZEL SEVGİLİM'

Begüm Birgören, 1.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Cemil ile Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde bugün hayatını birleştiriyor.

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Haziranda aile arasında bir nişan yapan çiftten Birgören düğün fotoğraflarını “Sevgilim” yazarak paylaştı. Mehmet Cemil ise “Her şey seninle güzel sevgilim” karşılığını verdi.

9Ayvalıkta düğün
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Ayvalık'ta düğün

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in Bilgün Sazak'tan olan kızlarının en küçüğü Emine, 2012'de Ali Kürşat ile Ayvalık'ta evlenmişti. İkizlerden Elif, Şubat 2020'de babasının Kanlıca'daki yalısında Cihan Ayger ile hayatını birleştirmişti.

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Ayşe Boyner de 2017`de "Arkadaşım" dediği Cem Telvi ile 4 gün önce yine baba evinde mutluluğa imza attı. Çift hafta sonunda ise Ayvalık'ta küçük bir düğün organize etti. Aile üyeleri ve çok yakın arkadaşları katıldı.

11ROL ARKADAŞI NİKAH ŞAHİDİ OLDU
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ROL ARKADAŞI NİKAH ŞAHİDİ OLDU!

Bir dönem 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile nikah masasına oturdu.

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Oppo Reno 4 Pro: Fark yaratan telefonu inceledik

Yüksek kamera performansı ve çok ama çok hızlı şarj teknolojisiyle kullanıcıların ilk günden dikkatini çekmeyi başaran Oppo'nun yeni amiral telefonu Reno 4 Pro'yu yakından inceledik. (Sponsorlu İçerik)

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İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı. Oğuz'un tören sırasında damada "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü... Nikaha çok az sayıda davetli katıldı.

14DÜĞÜN SENEYE
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DÜĞÜN SENEYE!

6 yıldır birlikte olan Barış Arduç ve Gupse Özay, Çeşme’de kıyılan nikâhla evlendi. Çift, gelecek yıl düğün yapacaklarını söyledi. Çiftin, yakın 2 arkadaşı şahit ve tek davetli olurken nikâh töreni de tatil yaptıkları otelde gerçekleşti.

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İkili, “Aile büyüklerimiz olmadan düğün de olmaz. Ama şu şartlarda onları kalabalık içine sokmak istemedik. O yüzden nikâhı önden hallettik, önümüzdeki yaz da düğün yaparız” dedi. Özay ise 2 günde karar verip evlendiklerini dile getirdi.

1620 KİŞİLİK KATILDI
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20 KİŞİLİK KATILDI

Songül Öden, 4 yıldır birlikte olduğu iş insanı Arman Bıçakçı ile aile arasında gerçekleştirdikleri sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Törene 20 kişilik davetli katıldı. Öden ve Bıçakçı, düğünü pandeminin sona ermesinin ardından yapacak.

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Aile arasında bir törenle evlenen Öden ve Bıçakçı’nın nikahını Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairesi müdürü Osman Şener Kurtoğlu kıyarken, Songül Öden'in nikah şahitliğini Arzum Onan ve Esra Dermancıoğlu , Arman Bıçakçı’nın ise Sevan Bıçakçı ve Osanna Olgun üstlendi.

18MASKELİ ÇİFT
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MASKELİ ÇİFT!

Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile nikah masasına oturdu. Yaz aylarında evlenmeyip düşünen çift sürpriz bir kararla karantina günlerinde dünyaevine girdi. Mart ayında Can Aydın ile nişanlanan 37 yaşındaki oyuncunun yaz ayında evlenmesi bekleniyordu.

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Balçın'ın evinde gerçekleşen nişan merasimine, çiftin ailesi ve arkadaşları katılmıştı. İkili, çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, devam eden corona virüs salgını nedeniyle nikah tarihini öne çekip sessiz sedasız evlendi.

20BODRUMDA SESSİZ NİKAH
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BODRUM'DA SESSİZ NİKAH!

'Survivor' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Ezgi Avcı, 3 yıldır birliktelik yaşadığı basketbolcu Nemanja Djurisic ile evlendi. Ünlü çiftin gerçekleşen nikah töreni Bodrum'da gerçekleşti.

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Haziran 2019'da nişanlanan çiftin nikah törenine sınırlı sayıda aile üyeleri ve yakın dostları katıldı.

22EVLENDİĞİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
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EVLENDİĞİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Son olarak Avlu dizisinde seyirci karşısına çıkan Selen Seyven sessiz sedasız nikah masasına oturdu. 34 yaşındaki oyuncu yaşamını Baran Yıldırım ile birleştirdi.

Sade bir törenle evlenen Seyven Instagram hesabından paylaştığı gelinlikli fotoğrafın altına "Kendi aramızda , güzel dostlarımız ve canımız ailemizin şahitliğinde" notu düştü. Çift koronavirüs salgını nedeniyle düğün yapmadı.

23EKİP YILLAR SONRA BİR ARADA
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EKİP YILLAR SONRA BİR ARADA

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinin Ceren'i, Selena dizisinin Leyla'sı Gizem Güven futbolcu Caner Turp ile dünyaevine girdi. Çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

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Aile dostları ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle evlenen Güven'i bu mutlu gününde eski rol arkadaşları da yalnız bırakmadı. Sihirli Annem dizisi oyuncuları yıllar sonra tam kadro bir araya geldi.

25NİKAH VAR DÜĞÜN YOK
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NİKAH VAR DÜĞÜN YOK!

Oyuncu Cansel Elçin, meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat'la evlendi. 46 yaşındaki Elçin ile 30 yaşındaki Bayat, aile yakınları ve dostlarının katıldığı bir törenle nikah masasına oturdu.

26NİKAHI CANLI YAYINLADILAR
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NİKAHI CANLI YAYINLADILAR

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun solisti Kaan Boşnak, festival ve etkinlik direktörü Başak Ceylan Torun'la hayatını birleştirdi.

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Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde evlenen Kaan Boşnak'ın nikahına, corona virüs önlemleri nedeniyle az sayıda yakını katıldı. Çift bu mutlu anı sosyal medyada canlı yayın yaparak sevenleriyle paylaştı.

Onur Karademir
Onur Karademir
okarademir@hurriyet.com.tr
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