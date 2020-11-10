Aylin Aslım, flüt sanatçısı Utku Vargı’yla evlendi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını çiftlerin evlenmesine engel olamadı. Birbirlerine duydukları aşkı nikah masasına taşıyan sevgililer karantina kurallarına göre evlendi. Her yaz muhteşem düğünleriyle çok konuşulan ünlü isimler de koronavirüs nedeniyle sessiz sedasız nikah masasına oturdu. İşte ‘düğünümüz sönük oldu ama aşkımız çok büyük’ diyen ünlü isimler…
Derleyen: Onur KARADEMİR
Aslım ve Vargı, 14 Kasım’da Antalya’da nikâh defterine imza attı. Çiftin nikâhını Antalya Kumluca Belediyesi Başkanı Mustafa Köleoğlu kıydı.
Flüt sanatçısı Utku Vargı, çalışmalarına Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’ne bağlı olarak devam ediyor.
PANDEMİ DÖNEMİNDE NİKAH MASASINA OTURDULAR!
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını çiftlerin evlenmesine engel olamadı. Birbirlerine duydukları aşkı nikah masasına taşıyan sevgililer karantina kurallarına göre evlendi. Her yaz muhteşem düğünleriyle çok konuşulan ünlü isimler de koronavirüs nedeniyle sessiz sedasız nikah masasına oturdu. İşte ‘düğünümüz sönük oldu ama aşkımız çok büyük’ diyen ünlü isimler…
'HER ŞEY SENİNLE GÜZEL SEVGİLİM'
Begüm Birgören, 1.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Cemil ile Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde bugün hayatını birleştiriyor.
Ayvalık'ta düğün
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ROL ARKADAŞI NİKAH ŞAHİDİ OLDU!
Bir dönem 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile nikah masasına oturdu.
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