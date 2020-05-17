Aylık kazançları 10 bin dolar! Türkiye'ye geliyorlar

ÇALIŞMADAN 1200 DOLAR



Yaklaşık 7 aydır denizlerde olduğunu belirten bir başka Türk çalışan, “Mart ayında salgın yayılınca cruise gemileri çalışamaz hale geldi. Sonrasında ülkeler bir bir uçuşları durdurunca biz de gemilerde kaldık. Ancak bu süreçte şirkete ciddi bir maliyet olduk. Çalışmasak bile bize ayda 1200 dolar ödeme yapmak zorundalar. Carnival’ın 100’den fazla gemisi var. Bir gemide en az 1500 çalışan olduğunu düşünürseniz, maaş ödemek yerine evlerine götürmek daha az maliyet oluşturuyor. Biz de bundan memnunuz çünkü aylardır denizdeyiz ve evimize gitmek istiyorduk” dedi.