Aylık akbil fiyatları ne kadar oldu? Öğrenci akbili ne kadar? İşte yeni fiyatlar

Yapılan zammın 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Buna göre, tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya yükseldi.