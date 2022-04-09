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Aylık akbil fiyatları ne kadar oldu? Öğrenci akbili ne kadar? İşte yeni fiyatlar

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Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40’lık Zam teklifi kabul edildi. Bu gelişme ardından akbil fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, aylık akbil fiyatları ne kadar oldu? Öğrenci akbili ne kadar? İşte yeni fiyatlar

1/3Aylık akbil fiyatları ne kadar oldu Öğrenci akbili ne kadar İşte yeni fiyatlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısından zam kararı açıktı. Elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edildi.

2/3Aylık akbil fiyatları ne kadar oldu Öğrenci akbili ne kadar İşte yeni fiyatlar

Yapılan zammın 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Buna göre, tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya yükseldi.

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Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya yükseltildi.

Zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya yükseltildi.

Metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.

 

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