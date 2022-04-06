Aylık abonman ücreti ne kadar oldu? Toplu taşıma zammı ne zaman başlıyor? İstanbul'da toplu ulaşıma zam

Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40’lık Zam teklifi kabul edildi. İstanbul'da tam elektronik bilet ücreti yüzde 40 artışla 7,67 TL'ye yükseldi. Taksimetre açılışı 9.8 TL, kısa mesafe ücreti 28 TL oldu.
Bugün yapılan toplantıda belirlenen fiyatlar 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.
İşte yeni ücretler
Tam elektronik bilet ücreti: 7.67 TL
Tam abonman: 602 TL
Öğrenci abonman: 109 TL
İlk aktarma: 5.48 TL
Taksi açılış ücreti: 9.8 TL
Taksi kısa mesafe ücreti: 28 TL
Minibüs indi bindi: 5.25 TL
Okul servis ücreti 0-1 km: 554 TL
Personel servis ücreti ilk kalkış: 295 TL
Taksi dolmuş (Kadıköy-Bostancı): 10 TL
Zamlı tarife 9 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.