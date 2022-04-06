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Aylık abonman ücreti ne kadar oldu? Toplu taşıma zammı ne zaman başlıyor? İstanbul'da toplu ulaşıma zam

#UKOME#İstanbul#Zam

UKOME'nin aldığı karar gereğince İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Elektronik bilet 7.67 lira olurken taksimetre açılışı 9.8 lira, kısa mesafe ücreti 28 lira oldu. Peki, Aylık abonman ücreti ne kadar oldu? Toplu taşıma zammı ne zaman başlıyor?

1/4Aylık abonman ücreti ne kadar oldu Toplu taşıma zammı ne zaman başlıyor İstanbulda toplu ulaşıma zam

Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40’lık Zam teklifi kabul edildi. İstanbul'da tam elektronik bilet ücreti yüzde 40 artışla 7,67 TL'ye yükseldi. Taksimetre açılışı 9.8 TL, kısa mesafe ücreti 28 TL oldu.

2/4Aylık abonman ücreti ne kadar oldu Toplu taşıma zammı ne zaman başlıyor İstanbulda toplu ulaşıma zam

Bugün yapılan toplantıda belirlenen fiyatlar 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.

3/4Aylık abonman ücreti ne kadar oldu Toplu taşıma zammı ne zaman başlıyor İstanbulda toplu ulaşıma zam

İşte yeni ücretler

Tam elektronik bilet ücreti: 7.67 TL

Tam abonman: 602 TL

Öğrenci abonman: 109 TL

İlk aktarma: 5.48 TL

Taksi açılış ücreti: 9.8 TL

Taksi kısa mesafe ücreti: 28 TL

Minibüs indi bindi: 5.25 TL

Okul servis ücreti 0-1 km: 554 TL

Personel servis ücreti ilk kalkış: 295 TL

Taksi dolmuş (Kadıköy-Bostancı): 10 TL

4/4ZAM NE ZAMAN GEÇERLİ

ZAM NE ZAMAN GEÇERLİ?

Zamlı tarife 9 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

 

 

 

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#UKOME#İstanbul#Zam