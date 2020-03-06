ÃœnlÃ¼ model yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kabus dolu geceleri sosyal medya hesabÄ±ndan takipÃ§ilerine duyurdu: "UyanÄ±p tekrar uyuduÄŸumda bile kabus kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam ediyor."
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ÃœnlÃ¼ model Chrissy Teigen, aylardÄ±r sÃ¼ren kabus dolu gecelerini anlattÄ±. Twitter Ã¼zerinden takipÃ§ileriyle dertleÅŸen model Ã§ektiÄŸi videoda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.
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MÃ¼zisyen John Legend ile evli olan 34 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuk annesi model "AylardÄ±r aynÄ± kabusu gÃ¶rÃ¼yorum. EÄŸer uyanÄ±rsam ve sonra tekrar uyursam tekrar aynÄ± kabusu gÃ¶rmeye devam ediyorum. Sabah ter iÃ§inde uyanÄ±yorum ve bÃ¼tÃ¼n gÃ¼n Ã¼zgÃ¼n hissediyorum" diye yazdÄ±.Â
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Ne tÃ¼r bir kabus gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatmayan Chrissy Teigen, bu durumun kendisini yorduÄŸunu da ekledi. ÃœnlÃ¼ model ve yemek kitabÄ± yazarÄ± Teigen, kabustan kurtulmak iÃ§in videoyu Ã§ektiÄŸi gece evin baÅŸka bir odasÄ±nda uyuduÄŸunu da anlattÄ±.
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Teigen bu sabah paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda ise dÃ¼n gece Ã§ok daha iyi uyuduÄŸunu, kabus gÃ¶rmediÄŸini ve makul bir saatte uyandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
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TakipÃ§ileri Ã¼nlÃ¼ modele rahat uyumasÄ± iÃ§in Ã§eÅŸitli tavsiyelerde bulundu. BazÄ±larÄ± rahat uyumayÄ± saÄŸlayan bir ilaÃ§tan sÃ¶z ederken bazÄ±larÄ± da bu durumun son dÃ¶nemde dÃ¼nyada yaÅŸanan kÃ¶tÃ¼ geliÅŸmelerden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
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Â GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n zengin, gÃ¼zel ya da yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±, milyonlarca hayranÄ± olan bazÄ± Ã¼nlÃ¼lerinin hayatlarÄ± boyunca bazÄ± hastalÄ±klarla mÃ¼cadele etmek zorunda olduklarÄ±nÄ± biliyor musun
Justin Bieber bunun "cildini, beyin fonksiyonunu, enerjisini ve tÃ¼m saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± etkileyen" kronik bir rahatsÄ±zlÄ±k olduÄŸunu kaydetti.
YaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±, YouTube'da yayÄ±nlayacaÄŸÄ± belgesel tarzÄ±ndaki video serisinde anlatacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Bieber, "SavaÅŸtÄ±ÄŸÄ±m ve Ã¼stesinden geldiÄŸim her ÅŸeyi Ã¶ÄŸrenebilirsiniz." ifadesini kullandÄ±.
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HastalÄ±ÄŸÄ± yenmesine yardÄ±mcÄ± olacak doÄŸru tedaviyi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Bieber "Her zamankinden daha iyi bir ÅŸekilde geri dÃ¶neceÄŸim." mesajÄ± verdi.
Justin Bieber'Ä±n eÅŸi model Hailey Bieber, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla eÅŸine destek verdi ve "Lyme hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ciddiyetini Ã¶nemsiz gibi lanse etmeye Ã§alÄ±ÅŸanlara" tepki gÃ¶stererek, "LÃ¼tfen araÅŸtÄ±rmanÄ±zÄ± yapÄ±n ve yÄ±llarca bu hastalÄ±ktan muzdarip olanlarÄ±n hikayelerini dinleyin." ifadesini kullandÄ±.
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Lyme hastalÄ±ÄŸÄ± insanlara genellikle "ixodes" cinsi kenelerden bulaÅŸÄ±yor. ABD HastalÄ±k Kontrol ve Korunma Merkezlerine (CDC) gÃ¶re, ABD'de her yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 300 bin kiÅŸi Lyme hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanÄ±yor. Tedavi edilmemesi halinde hastalÄ±k, deriyi, eklemleri, kalbi ve sinir sistemini olumsuz etkileyebiliyor.Â
ÃœnlÃ¼ top model Bella Hadid, annesi Yolanda Foster ve kardeÅŸi Anwar Hadid de aynÄ± hastalÄ±ÄŸa yakalandÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
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Instagram sayfasÄ±nda uzun bir metin kaleme alan oyuncu "Ä°stesem bu fotoÄŸraflardan utanÄ±r ve size yalan sÃ¶ylerdim" diyerek bunu yapmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti ve hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
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ABD'li oyuncu, yapÄ±mcÄ± ve yÃ¶netmen Lena Dunham, Ã¶nceki gÃ¼n Ã¼zerinde uzun bir elbise ayaÄŸÄ±nda terlikleriyle tanÄ±nmaz bir halde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti. O fotoÄŸraflarÄ± basÄ±nda yer alan Dunham, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle ilgili yapÄ±lan eleÅŸtiriler Ã¼zerine bir metin kaleme alÄ±p Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
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Dunham "O paparazzi fotoÄŸraflarÄ± yÃ¼zÃ¼nden mahÃ§up olmayÄ± seÃ§ebilirdim. Zaten bunlarÄ± yayÄ±nlayarak yapÄ±lmak istenen ilk ÅŸey de bu. Ama aslÄ±nda bunu seÃ§miyorum. Yalan da sÃ¶yleyebilirdim. O gÃ¶rÃ¼ntÃ¼mÃ¼n CadÄ±lar GÃ¼nÃ¼ ile ilgili olduÄŸunu belirtebilirdim. Ä°nanmaz mÄ±ydÄ±nÄ±z? Ama gerÃ§ek ÅŸu: HastalÄ±ÄŸÄ±mla mÃ¼cadele ettiÄŸimde halatÄ±n nasÄ±l olduÄŸunu gÃ¶steren bir fotoÄŸraf bu."
INSTAGRAM, BACKGRID USA
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Lena Dunham, Enler Danlos Sendromu denilen bir genetik hastalÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu ve ataklar geÃ§irirken yardÄ±ma ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu da belirtti. 33 yaÅŸÄ±ndaki Dunham, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu sorunlarÄ±n hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmesine ve hayattan keyif almasÄ±na engel olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir gÃ¼nde birkaÃ§ hayat yaÅŸanabildiÄŸini belirtti. Metnin sonunda da takipÃ§ilerine gÃ¼nlerinin nasÄ±l geÃ§tiÄŸini sordu.
INSTAGRAM, BACKGRID USAÂ
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Dunham'Ä±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da destek mesajÄ± yaÄŸdÄ±.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
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Halk arasÄ±nda cam kemik hastalÄ±ÄŸÄ± olarak bilinen Ehler Danlos Sendromu, genetik bir hastalÄ±k.
BACKGRID USA
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Genetik olan bu hastalÄ±k, baÄŸ dokularÄ±ndaki kusurlar ve hafif gevÅŸek eklemlerden hayati tehlike oluÅŸturan durumlara kadar birÃ§ok soruna neden olur. Bu hastalÄ±ÄŸa yakalanan kiÅŸiler yÃ¼ksek derecede esnek bir cilt yapÄ±sÄ±na sahiptir. BazÄ± durumlarda ciltleri kolayca morarabilir.
Yara iyileÅŸmelerinde probleme neden olan Ehler Danlos Sendromu, vÃ¼cudun Ã§eÅŸitli yerlerinde hayatÄ± zorlaÅŸtÄ±ran acÄ±lara da neden olabilir.
BACKGRID USA
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Bundan iki yÄ±l Ã¶nce bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±yla gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±. GenÃ§liÄŸin gÃ¶zde yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Selena Gomez, bÃ¶brek nakli olmuÅŸtu. En yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Francia Raisa, ona bÃ¶breÄŸini verdi ve Gomez de nakil oldu.
GenÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ±n bÃ¶breÄŸinin bu kadar erken iflas etmesinin nedeni ise lupus hastalÄ±ÄŸÄ± idi. Kronik bir hastalÄ±k olan lupus, Gomez'in iÃ§ organlarÄ±nÄ± da etkilemiÅŸ ve bÃ¶brekleri iflas etmiÅŸti.
BACKGRID USA
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Gomez, hayatÄ± boyunca tedavisini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼p hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol altÄ±nda tutmak zorunda. Ã‡Ã¼nkÃ¼ lupus, kronik bir hastalÄ±k. GenÃ§ yÄ±ldÄ±z, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle depresyona da girdi ve bir klinikte tedavi gÃ¶rdÃ¼.
BACKGRID USA
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Gomez dÃ¼n gece Ã¶nemli rollerinden birini Ã¼stlendiÄŸi The Dead Don't Die filminin New York galasÄ±ndaydÄ±. Åžu sÄ±ralar saÄŸlÄ±ÄŸÄ± yerinde. Ama bu Gomez'in tamamen ve kesin olarak iyileÅŸtiÄŸi anlamÄ±na gelmiyor. HayatÄ± boyunca hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol altÄ±nda tutmak zorunda.
BACKGRID USA
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Top model Bella Hadid tÄ±pkÄ± annesi gibi Lyme hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele ediyor. Lyme, kene Ä±sÄ±rmasÄ± sonucu insana geÃ§en Borrelia burgdorferi adlÄ± bakterinin yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bir hastalÄ±k.
HastalÄ±k deÄŸiÅŸik ÅŸekillerde ortaya Ã§Ä±kmakla beraber ilk belirti deride kenenin Ä±sÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede kÄ±zarÄ±klÄ±k.Hedef organlar deri, merkezi sinir sistemi, gÃ¶z ve kalp gibi organlarda olabilir. Eklemlerde ÅŸiÅŸlik, sÄ±vÄ± birikimi, hareket etmede zorluk gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. HastalÄ±k antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Ama kimi zaman hastalarda hastalÄ±ÄŸÄ±n belirtileri tedaviden aylar ya da yÄ±llar sonra da devam edebilir. Bu belirtiler kas aÄŸrÄ±larÄ±, kireÃ§lenme, boyun tutulmasÄ±, zihinsel arazlar, sinirsel ÅŸikayetler ve aÅŸÄ±rÄ± yorgunluÄŸu iÃ§erebilir.
BACKGRID USA
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Gigi Hadid ise Hashimoto hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele etti. Bu hastalÄ±k, tiroid yetmezliÄŸinin en Ã¶nde gelen nedenlerinden biri.Hoshimoto hastalÄ±ÄŸÄ± da Ã¶mÃ¼r boyu kontrol edilmesi gereken bir saÄŸlÄ±k sorunu.
BACKGRID USA
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GeleceÄŸe DÃ¶nÃ¼ÅŸ serisinin yÄ±ldÄ±zÄ± Michael J. Fox, uzun sÃ¼redir Parkinson hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele ediyor. Michael J Fox, 1991 yÄ±lÄ±nda Parkinson'a yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. 2000 yÄ±lÄ±nda mesleÄŸini tamamen bÄ±rakÄ±p kendini bu hastalÄ±kla mÃ¼cadeleye adadÄ±.
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Diyabet hastasÄ± Ã¼nlÃ¼lerden biri de Halle Berry.
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Nick Jonas ise tip 1 diyabet hastasÄ±.GenÃ§ yÄ±ldÄ±z dÃ¼zenli olarak tedavisini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
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Tom Hanks de kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce tip 2 diyabet hastasÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Kendi hayatÄ±na ve beslenmesine Ã§ok dikkat eden Berry'nin, hastalÄ±ÄŸÄ±n kalÄ±tsal Ã¶zelliÄŸini de gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak Ã§ocuklarÄ±nÄ±n beslenmesini de sÄ±kÄ± ÅŸekilde denetliyor.
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ÃœnlÃ¼ mÃ¼zisyen Ozzy Osbourne ile Sharon Osbourne'un oÄŸlu Jack ise MS hastasÄ±. Ãœstelik de bunu eÅŸi Lisa ile birlikte ilk bebeklerinin dÃ¼nyaya geliÅŸinin heyecanÄ±nÄ± yaÅŸarken Ã¶ÄŸrendi. HenÃ¼z 33 yaÅŸÄ±nda olan Osbourne hastalÄ±ÄŸÄ± ile ilgili deneyimlerini sosyal medyada da paylaÅŸÄ±yor zaman zaman.
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Selma Blair de MS hastasÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ± ve bu konudaki farkÄ±ndalÄ±k kampanyalarÄ±nda gÃ¶rev Ã¼stleniyor.
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Kim Kardashian sedef hastasÄ±.
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Lady Gaga, fibromiyalji hastasÄ±.
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Melanie Griffith, epilepsi hastasÄ±. Zaman zaman nÃ¶bet geÃ§irdiÄŸini kendisi aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
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Sarah Hyland, bÃ¶brek displazisi denilen bir saÄŸlÄ±k sorunuyla mÃ¼cadele ediyor. GenÃ§ yÄ±ldÄ±z, iki kez bÃ¶brek nakli olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
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Winnie Harlow, derisindeki renk deÄŸiÅŸikliklerine neden olan vitiligo hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele ediyor.