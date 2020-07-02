Aylar sonra ilk kez

Pandemi nedeniyle evine kapanan Angelina Jolie, üç ay sonra ilk kez görüntülendi.
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ALIŞVERİŞE ÇIKTI
Bütün dünyadaki milyonlarca kişi gibi koronavirüs pandemisi nedeniyle evine kapananlardan biri de Angelina Jolie. En son geçtiğimiz mart ayında aracının içinde bir hamburgercinin önünde görüntülenen Jolie, üç ay sonra ilk kez objektiflere takıldı.
Fotoğraf: Backgrid USA
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ÜÇ AY SONRA İLK KEZ
Koronavirüs karantinasını California, Los Feliz'deki evinde geçiren 45 yaşındaki Jolie, dün ikizlerinden Vivienne ile birlikte alışverişe çıktı. Bu da Jolie'nin neredeyse üç ay sonra ilk görüntülenişi oldu.
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MASKE İHMAL EDİLMEDİ
Açık renk yazlık bir elbise giyen Jolie, buna uygun renkte koruyucu maske taktı. Spor giysiler içindeki kızı Vivienne de virüsten korunmak için maskesini takmayı ihmal etmedi.
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BİR KORUMA EŞLİK ETTİ
Anne - kız, korumaları eşliğinde araçlarından inip alışveriş etmek için bir mağazaya girdi.
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MAĞAZAYA GİRERKEN ELDİVEN TAKTI
Jolie'nin mağazaya girerken ve içeride bulunduğu süre boyunca mor renkli plastik eldiven taktığı görüldü.
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HEMEN EVE DÖNDÜLER
Jolie ve Vivienne, alışverişi bitirdikten sonra kendilerini bekleyen araca binerek evlerinin yolunu tuttu.
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BABALARI KOMŞU EVDE
Son dönemde basına yansıyan haberlere göre koronavirüs karantinası sırasında ünlü yıldızın altı çocuğu zaman zaman kendilerine yakın bir evde yaşayan babaları Brad Pitt ile görüştü.