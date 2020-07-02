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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 11:11,

Aylar sonra ilk kez

Pandemi nedeniyle evine kapanan Angelina Jolie, üç ay sonra ilk kez görüntülendi.

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1ALIŞVERİŞE ÇIKTI
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ALIŞVERİŞE ÇIKTI

Bütün dünyadaki milyonlarca kişi gibi koronavirüs pandemisi nedeniyle evine kapananlardan biri de Angelina Jolie. En son geçtiğimiz mart ayında aracının içinde bir hamburgercinin önünde görüntülenen Jolie, üç ay sonra ilk kez objektiflere takıldı.

Fotoğraf: Backgrid USA

2ÜÇ AY SONRA İLK KEZ
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ÜÇ AY SONRA İLK KEZ

Koronavirüs karantinasını California, Los Feliz'deki evinde geçiren 45 yaşındaki Jolie, dün ikizlerinden Vivienne ile birlikte alışverişe çıktı. Bu da Jolie'nin neredeyse üç ay sonra ilk görüntülenişi oldu.

3MASKE İHMAL EDİLMEDİ
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MASKE İHMAL EDİLMEDİ

Açık renk yazlık bir elbise giyen Jolie, buna uygun renkte koruyucu maske taktı. Spor giysiler içindeki kızı Vivienne de virüsten korunmak için maskesini takmayı ihmal etmedi.

4BİR KORUMA EŞLİK ETTİ
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BİR KORUMA EŞLİK ETTİ

Anne - kız, korumaları eşliğinde araçlarından inip alışveriş etmek için bir mağazaya girdi.

5MAĞAZAYA GİRERKEN ELDİVEN TAKTI
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MAĞAZAYA GİRERKEN ELDİVEN TAKTI

Jolie'nin mağazaya girerken ve içeride bulunduğu süre boyunca mor renkli plastik eldiven taktığı görüldü.

6HEMEN EVE DÖNDÜLER
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HEMEN EVE DÖNDÜLER

Jolie ve Vivienne, alışverişi bitirdikten sonra kendilerini bekleyen araca binerek evlerinin yolunu tuttu.

7BABALARI KOMŞU EVDE
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BABALARI KOMŞU EVDE

Son dönemde basına yansıyan haberlere göre koronavirüs karantinası sırasında ünlü yıldızın altı çocuğu zaman zaman kendilerine yakın bir evde yaşayan babaları Brad Pitt ile görüştü.

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