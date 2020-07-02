Aylar sonra ilk kez

ALIŞVERİŞE ÇIKTI Bütün dünyadaki milyonlarca kişi gibi koronavirüs pandemisi nedeniyle evine kapananlardan biri de Angelina Jolie. En son geçtiğimiz mart ayında aracının içinde bir hamburgercinin önünde görüntülenen Jolie, üç ay sonra ilk kez objektiflere takıldı.



Fotoğraf: Backgrid USA