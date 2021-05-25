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GeriTelevizyon Ayla filmi oyuncuları kimdir, konusu ne? Ayla nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve konusu!
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Televizyon
Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 - 21:26 | 

Ayla filmi oyuncuları kimdir, konusu ne? Ayla nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve konusu!

Ayla filmi oyuncu kadrosu ve konusu izleyenlerin dikkatini çekti. Türkiye'de devam eden gerçek hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyan Ayla filmi bir kez daha televizyonda seyirci karşısına çıktı. Kore Savaşı'nda Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adı verilen kız çocuğunun başından geçen olaylardan esinlenilen Ayla filminin başrolünü İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor gibi isimler üstleniyor. Vizyon öncesi çok sayıda ödüle layık görülen Ayla filminin nerede çekildiği de savaş sahneleri ile merak konusu oldu. Peki, Ayla filmi oyuncuları kimdir, konusu ne? İşte, Ayla oyuncu kadrosu, konusu ve çekildiği yerler ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Ayla filminin konusu ve oyuncu kadrosu filmin ekranlara gelmesi ile televizyon başındakiler tarafından merak konusu oldu. 1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubay savaş meydanında küçük bir çocuğuna sahşp çıkması ile başlayan olay örgüsü izleyenleri derinden etkileyecek. Çekimleri Tarsus'ta yapılan Ayla filminde Süleyman Dilbirliği’nin gençliğini İsmail Hacıoğlu günümüzdeki yaşlarını Çetin Tekindor, Ayla’yı Kim Seol canlandırıyor.

2AYLA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER

AYLA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğuna Can Ulkay'ın üstlendiği filmde, İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Ali Atay, Murat Yıldırım, Taner Birsel, Altan Erkekli, Meral Çetinkaya, Damla Sönmez, Büşra Develi, Eric Roberts, Lee Kyung-Jin, Sinem Uslu ve Erkan Petekkaya rol aldı.

Ayla’da Süleyman Dilbirliği’nin gençliğini İsmail Hacıoğlu, günümüzdeki yaşlarını Çetin Tekindor, Ayla’yı Kim Seol canlandırıyor. Ali Atay, Murat Yıldırım, Taner Birsel, Mehmet Esen, Caner Kurtaran, Burç Kümbetlioğlu, Altan Erkekli, Büşra Develi, Damla Sönmez, Duygu Yetiş, Sinem Uslu, Esra Dermancıoğlu, Meral Çetinkaya ve Nilgün Kasapbaşoğlu, filmin yerli oyuncuları arasında yer alıyor. Eric Roberts, Cade Carradine, Lee Kyung Jin, Johnny Young, Claudia Memory Monroe ise yabancı oyunculardan bazıları.

3FİLMİN GENEL KONUSU

FİLMİN GENEL KONUSU

1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubay savaş meydanında küçük bir kız bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar.

Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler. Yıllar ikiliyi yeniden buluşturacak mıdır?...

4FİLM NEREDE ÇEKİLDİ

FİLM NEREDE ÇEKİLDİ?

Ayla filminin çekimleri Tarsus'ta yapıldı. Tarsus'un bazı tarihi binaları da Ayla filminin çekimlerinde kullanıldı.

5KORA SAVAŞI NE ZAMAN OLDU

KORA SAVAŞI NE ZAMAN OLDU?

Kore Savaşı 25 Haziran 1950’de başlayarak 27 Temmuz 1953 yılına kadar devam etmiştir. Kore Savaşı’nın bitmesindeki temel olay Panmunjom Ateşkes Antlaşması’dır. Bu anlaşmadan sonra iki devlet arasında bir ateşkes imzalanmış ve savaş sona ermiştir. Kore Savaşı 1950 tarihinde Kuzey Kore’nin Güney Kore'yi işgal etmesiyle başladı. Savaşa bu tarihten sonra ABD tarafında olan Birleşmiş Milletler de dâhil oldu. Çin ve Sovyetler Birliği ise 1951 yılında Kuzey Kore için desteğe gelerek savaş süresi boyunca Kuzey Kore’nin yanında savaşa dâhil olmuştur.

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