Ayhan Sicimoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Ayhan Sicimoğlu'nun biyografisi

Ayhan Sinan Sicimoğlu, Türkiye'nin en önde gelen perküsyon sanatçılarından biridir. Talas Amerikan Okulu ve Tarsus Amerikan Koleji'nde eğitim gördükten sonra, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde eğitim almıştır. Üniversiteden sonra fotoğraf ve film bölümlerinde okumak için İngiltere'ye gitmiştir. Daha sonra moda fotoğrafçılığı yapmak için Roma'ya gitmiş ve dört sene orada yaşamıştır.



1981'de döndükten sonra da New York'a yerleşmiştir. Ayhan Sicimoğlu, hayatını çoğunlukta müzikten ve sanattan kazanmış, yaşadığı şehirlerde funk, latin, pop gibi değişik türlerde performanslar sergilemiştir. Üniversite yıllarından tanıştığı Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur, Galip Boransu gibi isimlerle 1970'li yıllarda İpucu Beşlisi adlı bir funk grubu kurmuşlar ve bir müddet Seyyal Taner ile çalmışlardır. Heyecanlı, Hop Otur Hop Kalk gibi dönemde ses getiren şarkılarda Ayhan Sicimoğlu'nun düzenlemeleri mevcuttur.