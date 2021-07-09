Aygün Aydın kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın cezaevine girdi!
Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu iddia eden ve yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın hakkında üç günlük zorlama hapis cezası verildi. Üç gün zorlama hapis cezası verilen Aygün Aydın cezaevine konuldu. Bu Tarz Benim yarışması ile adını duyuran Aygün Aydın'ın hayatı bu gelişmenin ardından yeniden gündeme geldi. Oyunculuk ve müzik eğitimi alan Aygün Aydın son olarak Bay Yanlış dizisinde Şebnem karakterine hayat vermişti. Peki, Aygün Aydın kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İşte, Hakan Sabancı ile gündeme gelen Aygün Aydın'ın hayatı hakkında merak edilen bilgiler.
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Aygün Aydın kimdir, sorusu yeniden gündeme geldi. Hakan Sabancı paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yer edinen oyuncu Aygün Aydın'a üç gün hapis cezası verildi. Sabancı’ya ait olduğu iddia edilen mesajları kendi hesabı üzerinden yayınlamasıyla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Aydın, Kırmızı Oda, Bay Yanlış, Menajerimi Ara, Yasak Elma, Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi dizilerde rol aldı.
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AYGÜN AYDIN KİMDİR?
Aygün Aydın 1995 İstanbul doğumludur. Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümünde okudu. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli’nin “Şeker” klibinde oynamıştır. Bu Tarz Benim adlı moda programı ile tanındı. Son olarak Bay Yanlış dizisinde Şebnem karakteriyle sektörde yerini almıştır.
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Aygün Hanım Instagram hesabını kullanan Aygün Aydın’ın yaptığı açıklamalardan ve Hakan Sabancı paylaşımlarından sonra sosyal medyadaki takipçi sayısı artmaya başladı. 266 bin takipçi sayısına ulaşan Aygün aydın, hakkında konuşan magazin yorumcularına ve kendini eleştiren takipçilerine de sert açıklamalarda bulundu.
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ZORLAMA HAPSİ ÇIKTI
Hakan Sabancı'ya yönelik paylaşımlarına son vermesi gereken Aygün Aydın, önleyici tedbir kararına uymadı. Sosyal medyadan paylaşımlarına devam eden Aygün Aydın'a üç günlük zorlama hapsi verildi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Aydın, İnfaz Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından polis eşliğinde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.