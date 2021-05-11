Aygün Aydın kimdir, hamile mi? Aygün Aydın'ın kafa karıştıran paylaşımı
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aygün Aydın'dan şaşırtan bir paylaşım daha geldi. Aygün Aydın, Instagram'da yayınladığı ultrason görüntüsüyle kafaları karıştırdı. Aygün, paylaşımına "Üç aylıkmış, sanırım şok geçiriyorum" notunu düştü.
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Aygün Aydın, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Aydın, şimdi de hamile iddialarına neden olabilecek bir görüntü paylaştı. Paylaşımına düştüğü not da dikkat çekti.
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Aygün, paylaşımına "Üç aylıkmış, sanırım şok geçiriyorum" notunu düştü. Hamilelik iddialarına karşı sessizliğini koruyan Aygün Aydın'ın bir yakının mı yoksa kendi ultrason görüntülerini mi paylaştığı ise bilinmiyor.
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AYGÜN AYDIN KİMDİR?
Aygün Aydın 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümünde okudu. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli’nin “Şeker” klibinde oynadı. Bu Tarz Benim adlı moda programı ile tanındı.
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Oyunculuk ve müzik eğitimi alan genç oyuncu, son olarak Bay Yanlış dizisinde Şebnem karakterine hayat verdi.