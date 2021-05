AYETEL KÜRSİ DUASI Türkçe Okunuşu, Anlamı, Diyanet Meali ve Arapça Yazılışı

Ayetel Kürsi’yi Cuma Günü Ya Da Çok Okumak Her an okunabilen Ayetül Kürsi’yi özellikle Cuma günü okumak çok faziletlidir. Cuma günü okuyan Allah'ın izniyle:

Her türlü evham ve korkudan uzak olur.

Musibetlerden ve tehlikelerden korunur.

Cuma günü okuyanın dileklerinin kabulüne vesile olacağı umulmaktadır.



Ayetel Kürsi Öncesi Okunacak Dua Var mıdır? Dua Okunmalı mıdır? Ayetel Kürsi Duası



Namazlardan sonra, gece gündüz her saatte, Ayetel Kürsi okunmadan önce okunacak bu dua Sur’a üfleniceye kadar zaman diliminde 70 milyar hasene yazdırır. Dua şu şekildedir:“Allahümme inni ükaddimü ileyke beyne yedey külli nefesin velem hatin ve tarfetin yatrifü biha ehlüssemavati ve ehlül arzi ve külli şey’in hüve fi ı’lmike kainün ev kadkane. Ükaddimü ileyke beyne yedey zalike küllih”



AYETEL KÜRSİ KAÇ AYET?



Ayetel Kürsi yalnızca bir ayettir. Bakara Suresi'nin 255. ayeti olarak inmiştir.