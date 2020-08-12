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Hürriyet
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Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 17:55,

Aydos nerede, İstanbul’un neresinde?

Aydos’ta ormanlık alanda 4 farklı noktada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangın haberleri ardından Aydos’un konumu da bir kez daha gündeme geldi. Peki, Aydos nerede, İstanbul’un hangi ilçesinde?

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Aydos Tepesi, 537 metrelik rakımı ile İstanbul'un en yüksek noktasıdır. Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde bulunan Aydos Tepesi (Dağı), adını Roma ve Bizans döneminde bugünkü Sultanbeyli İlçesi sınırları içinde kalan Aydos Kalesi'nden almıştır. Bizans'ın son döneminde adı, Yunancada kartal anlamına gelen Aetos (Αετός) idi. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde aynı isimli pek çok dağ mevcuttur.

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Pendik'in kuş uçumu 9 km kuzeyinde, yüksekliği 537 metre olan bir tepedir. Güneyden bakıldığında konik görünen tepe, kuzey-güney doğrultusunda uzanan bir yükseltinin güneyde son bulan en yüksek noktasıdır.
Güney yamaçlarına düşen yağmurları Büyükdere ve Marmara'ya, kuzey ve doğusuna düşen yağmurları Çayağzı Deresi'yle Karadeniz'e ulaştırır. Dik yamaçlar sellerin oluşturduğu akıntılarla parçalanmış ve yarılmışıtır.

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Sel yatağının en büyüğü tepenin güneye bakan yüzünde, yakınında bulunan ve arslana benzeyen kayalar sebebiyle "Arslan yatakları" adını almıştır. Aynı sel yatağı daha aşağılarda "Erikli Yata" adını alır ve taşıdığı sular Yayalar-Şeyhli arasında, Kayalıdere aracılığı ile Büyükdere'ye ulaşır.

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