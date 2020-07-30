Aydın ve İzmir bayram namazı saati 2020! Aydın, İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Aydın ve İzmirbayram namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim üzerinden görüntülenebiliyor. Bu iki kentte bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar, Aydın ve İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusuna alacakları cevaba göre sabah erken saatlerde camilere doğru hareket edecek. Peki, Türkiye tüm iller ve Aydın İzmir bayram namazı saati kaç olacak? İşte, Aydın ve İzmir'de kılınacak bayram namazı saati hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiler
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Bayram namazı saati İzmir ve Aydın kentlerinde ibadetlerini yerine getirmek için hazırlıklarını yapan pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Camilerde ibadetlerini yerine getirecek olan binlerce Müslüman, Aydın ve İzmir bayram namazı saati için Diyanet bilgilerini edinerek sabah saatlerinde yola çıkacak. Peki, Aydın ve İzmir bayram namazı saati kaç olacak? İşte, tüm iller ve Aydın ve İzmir bayram namazı vakti hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiler
AYDIN Kurban Bayramı namaz saati 06:43 İZMİR Kurban Bayramı namaz saati 06:45
Kurban kesmek, akıllı, buluğ çağına ermiş, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına (nisap) sahip ve yolcu olmayan Müslüman’ın yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 20 miskal (80.18 gr) altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir, dolayısıyla Allah’ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedâkarlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.
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KADINLAR BAYRAM NAMAZINDAN SORUMLU MUDUR?
İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.
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Kurbanlık hayvanların yaşlarında aranacak olan asgari sınır nedir?
Kurbanlık hayvanların yaş sınırı, Hz. Peygamberin sünneti ile tespit ve tayin edilmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 5; Nesâî, Dahâyâ, 13; İbn Mâce, Edâhî, 7). Buna göre kameri yıl esasına uygun olarak, devede 5; sığır ve mandada 2; koyun ve keçide ise 1 yaşını doldurma şartı aranır. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması hâlinde kurban edilebilir. Koyunlardaki bu istisna bizzat Hz. Peygamber tarafından yapılmıştır (Müslim, Edâhî, 13).
Bunun yanında deve, sığır ve keçinin, koyuna kıyaslanarak besili olması hâlinde söz konusu yaşları doldurmadan kurban olabileceği söylenemez. Nitekim bir yaşına varmamış ama yetişkin olan oğlağını kurban etmek isteyen bir kimseye Hz. Peygamber, “Bu sadece sana mahsustur. Senden sonra başkası için yeterli olmaz.” (Buhârî, Edâhî, 8) buyurmuştur.