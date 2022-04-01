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AYDIN İMSAKİYE 2022! Aydın sahur vakti ve iftar saatleri Diyanet bilgisi

#Ramazan#Aydın İmsakiye#Aydın İftar Vakti

Aydın İmsakiyesi 2022 ile il genelini ilgilendiren iftar ve sahur saatleri yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Müslümanlar sahur ve iftar vakitlerini yapacaklar. Ramazan ayı boyunca tutulacak olan oruç, 2 Nisan'da başlıyor. İlk teravihin ardından sıra sahur vaktine gelecek. 2022 İftar saati ve sahur vakti Nazilli, Söke, Efeler başta olmak üzere tüm Aydın ilçelerinde araştırılıyor. İşte Aydın sahur ve iftar saatleri...

1/4AYDIN İMSAKİYE 2022 Aydın sahur vakti ve iftar saatleri Diyanet bilgisi

Aydın sahur ve iftar saati ile gündemde yer alıyor.. Ramazan İmsakiyesi 2022 aracılığıyla oruç ibadetlerinin gerçekleşeceği saatler öğrenilebilecek. Ramazan ayının ilk orucunu tutacak olan vatandaşlar imsak ve iftar vakitleri arasında orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. Peki, Aydın’da sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesine göre Aydın sahur ve iftar vakitleri...

2/4RAMAZAN 2022 AYDIN İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK

RAMAZAN 2022 AYDIN İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)
102 Nisan05:2319:39
203 Nisan05:2119:40
304 Nisan05:2019:41
405 Nisan05:1819:41
506 Nisan05:1619:42
607 Nisan05:1519:43
708 Nisan05:1319:44
809 Nisan05:1119:45
910 Nisan05:0919:46
1011 Nisan05:0819:47
1112 Nisan05:0619:48
1213 Nisan05:0419:49
1314 Nisan05:0319:50
1415 Nisan05:0119:51
1516 Nisan04:5919:52


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3/4AYDIN İMSAKİYE 2022 Aydın sahur vakti ve iftar saatleri Diyanet bilgisi

Kütahya’da diyetisyen Mehmet Kürşad Üzüm, sahur ve iftarda sağlıklı beslenme konusunda önemli uyarılarda bulundu.

4/4AYDIN İMSAKİYE 2022 Aydın sahur vakti ve iftar saatleri Diyanet bilgisi

Sahurda protein içeriği yüksek olan yumurta ve peynirin sofralardan eksik edilmemesini isteyen Üzüm, "İlk olarak sağlık sorunu yaşamayıp oruç tutan insanlarda, beslenme yanlışlığı olduğunda kilo alımına çok yatkın olmaktadırlar. Ramazanda ilk olarak sahura kalkıyoruz kesinlikle kalkmadan yatmak veya hiç yemeden yatmıyoruz. Sahurda gözleme, börek, poğaça türü şeylerden genellikle uzak duruyoruz. Bunların yerine protein içeriği yüksek olan yumurta ve peyniri sofradan eksik etmiyoruz. Yumurta ve tercih ettiğiniz peynir gün boyu aç kalmanızın önüne geçecektir. Bunun yanında sahurda kesin ama kesin bol salata hazırlıyoruz, vitamin ve mineral eksikliğinin ve gün boyu susuz kalmamızın önüne geçecektir. Sahurda ise beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği tercih etmenizi öneriyorum. Bu sayede kan şekerimiz gün boyu daha çok dengede kalacaktır. Eğer pide tercih edeceksek ve kilo problemimiz varsa sade pide tercih edilmelidir bu sayede susamdan gelecek yağ alımının önüne geçeriz" şeklinde konuştu.

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#Ramazan#Aydın İmsakiye#Aydın İftar Vakti