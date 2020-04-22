Aydın imsakiye 2020 Diyanet! Aydın iftar saatleri ve sahur vakitleri 2020

- "Evde cemaatle namaz kılmaya gayret edelim"Vatandaşların ramazanda evde geçirdiği vakti ibadet açısından iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade eden İşliyen, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Evde çocuklarımızla namazı birlikte kılmaya gayret etmek lazım. 'Benim kıraatim çok iyi değil. Sesli olarak çok iyi sure okuyamıyorum.' diyen ebeveynlerimiz, hiç olmazsa surelerin açıktan okunmadığı öğle ve ikindi namazlarını ailesiyle kılarak, çocuklarıyla namazları cemaatle kılma alışkanlığı geliştirsinler. Çay ve aile sohbetlerimiz aynı zamanda ilim meclislerimiz olsun. Mukabele geleneğimizde olduğu gibi hatimlerimizi okuyacağız ama ramazan boyunca Kur'an'ın tamamının anlamını okumaya gücümüz yetmese bile, belli surelerin anlamını okuyalım.



Hazret Peygamberin hayatını anlatan, çok güzel yazılmış ve çok hacimli olmayan kitaplar var. Bu ramazandan başlamak suretiyle Peygamber Efendimizin, Sahabe-i Kiram'ın hayatlarından parçalar anlatan, ibadet, ahlak ve benzeri kuralları ihtiva eden ilmihal kitaplarını okuyalım ama mutlaka bir okuma geleneği geliştirelim. Çünkü aynı çatının altında yabancı, birbiriyle konuşamaz insanlar haline geldik. Çünkü maalesef her birimiz elimizdeki telefonun ekranından açılan dünyayı, yanımızdaki sevdiğimizin dünyasına açılmaya tercih ediyoruz."



- "Hazreti Peygamberin tavsiye ettiği şekilde itikaf günlerini geçirebiliriz"



Ramazanın son 10 gününde yapılan itikaf ibadetine değinen İşliyen, ülke genelinde camilere ilişkin alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların itikafa evlerinde girebileceğini kaydetti.



İşliyen, vatandaşların evlerinin bir odasını itikaf alanı yapabileceğini bildirerek, "Madem bu yılki itikafı mescitlerde yapamıyoruz, o zaman zikir, ibadet, tefekkür, tezekkür, Kur'an ve duayla meşgul olmak üzere kendi evlerimizde itikafa girebilir, dua edebilir ve Hazreti Peygamber'in tavsiye ettiği şekilde o günleri geçirebiliriz." ifadelerini kullandı.