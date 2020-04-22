Aydın imsakiye 2020 Diyanet! Aydın iftar saatleri ve sahur vakitleri 2020
Aydın iftar vakti 2020, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı Aydın imsakiye bilgileri ile iftar ve sahur vakitleri aracılığıyla kolayca öğrenilebiliyor. 2020 İftar saati ve sahur vaktii Nazilli, Söke, Efeler başta olmak üzere tüm Aydın ilçelerinde araştırılıyor. Peki, Aydın imsakiye bilgilerine göre Aydın’da iftar saat kaçta yapılacak ve ilk sahur saat kaçta olacak? İşte, Ramazan ayı için Diyanet tarafından hazırlanan 2020 Aydın imsakiye bilgileri ve sahur iftar saati detayları
Aydın sahur ve iftar saati bilgileri 2020 imsakiye sayfası aracılığıyla kolayca görüntüleniyor. Aydın ilk sahur ve iftar vakti haricinde geriye kalan günler hakkında da bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2020 Aydın iftar ve sahur vakitleri bilgilerini araştırıyor. Peki, Aydın’da sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? İşte, oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için 2020 Ramazan imsakiye bilgileri kapsamında Aydın sahur ve iftar saatleri
RAMAZAN 2020 AYDIN İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|1
|24 Nisan
|04:45
|19:59
|2
|25 Nisan
|04:43
|20:00
|3
|26 Nisan
|04:42
|20:01
|4
|27 Nisan
|04:40
|20:02
|5
|28 Nisan
|04:38
|20:03
|6
|29 Nisan
|04:37
|20:04
|7
|30 Nisan
|04:35
|20:05
|8
|01 Mayıs
|04:34
|20:06
|9
|02 Mayıs
|04:32
|20:07
|10
|03 Mayıs
|04:31
|20:08
|11
|04 Mayıs
|04:29
|20:09
|12
|05 Mayıs
|04:28
|20:10
|13
|06 Mayıs
|04:26
|20:10
|14
|07 Mayıs
|04:25
|20:11
|15
|08 Mayıs
|04:23
|20:12
|16
|09 Mayıs
|04:22
|20:13
|17
|10 Mayıs
|04:20
|20:14
|18
|11 Mayıs
|04:19
|20:15
|19
|12 Mayıs
|04:18
|20:16
|20
|13 Mayıs
|04:16
|20:17
|21
|14 Mayıs
|04:15
|20:18
|22
|15 Mayıs
|04:14
|20:19
|23
|16 Mayıs
|04:12
|20:19
|24
|17 Mayıs
|04:11
|20:20
|25
|18 Mayıs
|04:10
|20:21
|26
|19 Mayıs
|04:09
|20:22
|27
|20 Mayıs
|04:08
|20:23
|28
|21 Mayıs
|04:06
|20:24
DETAYLI İMSAKİYE İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ