Aydın iftar vakti saat kaçta? 2020 Aydın imsakiyesine göre sahur ve iftar saati
Aydın iftar, imsak ve sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile açıklandı. Aydın iftar saati ve akşam ezanı kaçta? sorusu araştırılıyor. Müslümanların her yıl coşku ile beklediği ramazan ayının ilk orucunu tutan vatandaşlar iftar saatine kadar orucu bozan davranışlardan uzak duracaklar. İşte Aydın imsakiye bilgilerine göre iftar ve sahur saatleri…
Aydın İmsakiye bilgileri içerisinde yer alan iftar, akşam ezanı, imsak ve sahur saatleri araştırılıyor. Aydın iftar saati kaçta? Kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı, birlik ve beraberliğin arttığı, bolca ibadet edilen on bir ayın sultanı ramazan ayı idrak edilemeye başlandı. Müslümanlar arefe günü de dahil olmak üzere bayrama kadar oruç tutacaklar. İşte Aydın İmsakiyesine göre sahur ve iftar vakitleri…
AYDIN'DA İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?
Aydın iftar vakti 19:59 olarak açıklandı. 25 Nisan'da sahur 04:43'de olacak.
Ramazan ayı boyunca tutulacak olan oruçların gün gün imsak ve iftar vakitlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
AYDIN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|1
|24 Nisan
|04:45
|19:59
|2
|25 Nisan
|04:43
|20:00
|3
|26 Nisan
|04:42
|20:01
|4
|27 Nisan
|04:40
|20:02
|5
|28 Nisan
|04:38
|20:03
|6
|29 Nisan
|04:37
|20:04
|7
|30 Nisan
|04:35
|20:05
|8
|01 Mayıs
|04:34
|20:06
|9
|02 Mayıs
|04:32
|20:07
|10
|03 Mayıs
|04:31
|20:08
|11
|04 Mayıs
|04:29
|20:09
|12
|05 Mayıs
|04:28
|20:10
|13
|06 Mayıs
|04:26
|20:10
|14
|07 Mayıs
|04:25
|20:11
|15
|08 Mayıs
|04:23
|20:12
|16
|09 Mayıs
|04:22
|20:13
|17
|10 Mayıs
|04:20
|20:14
|18
|11 Mayıs
|04:19
|20:15
|19
|12 Mayıs
|04:18
|20:16
|20
|13 Mayıs
|04:16
|20:17
|21
|14 Mayıs
|04:15
|20:18
|22
|15 Mayıs
|04:14
|20:19
|23
|16 Mayıs
|04:12
|20:19
|24
|17 Mayıs
|04:11
|20:20
|25
|18 Mayıs
|04:10
|20:21
|26
|19 Mayıs
|04:09
|20:22
|27
|20 Mayıs
|04:08
|20:23
|28
|21 Mayıs
|04:06
|20:24
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