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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 17:34,

Aydın iftar vakti saat kaçta? 2020 Aydın imsakiyesine göre sahur ve iftar saati

Aydın iftar, imsak ve sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile açıklandı. Aydın iftar saati ve akşam ezanı kaçta? sorusu araştırılıyor. Müslümanların her yıl coşku ile beklediği ramazan ayının ilk orucunu tutan vatandaşlar iftar saatine kadar orucu bozan davranışlardan uzak duracaklar. İşte Aydın imsakiye bilgilerine göre iftar ve sahur saatleri…

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Aydın İmsakiye bilgileri içerisinde yer alan iftar, akşam ezanı, imsak ve sahur saatleri araştırılıyor. Aydın iftar saati kaçta? Kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı, birlik ve beraberliğin arttığı, bolca ibadet edilen on bir ayın sultanı ramazan ayı idrak edilemeye başlandı. Müslümanlar arefe günü de dahil olmak üzere bayrama kadar oruç tutacaklar. İşte Aydın İmsakiyesine göre sahur ve iftar vakitleri…

AYDIN'DA İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?
Aydın iftar vakti 19:59 olarak açıklandı. 25 Nisan'da sahur 04:43'de olacak.

Ramazan ayı boyunca tutulacak olan oruçların gün gün imsak ve iftar vakitlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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AYDIN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)
124 Nisan04:4519:59
225 Nisan04:4320:00
326 Nisan04:4220:01
427 Nisan04:4020:02
528 Nisan04:3820:03
629 Nisan04:3720:04
730 Nisan04:3520:05
801 Mayıs04:3420:06
902 Mayıs04:3220:07
1003 Mayıs04:3120:08
1104 Mayıs04:2920:09
1205 Mayıs04:2820:10
1306 Mayıs04:2620:10
1407 Mayıs04:2520:11
1508 Mayıs04:2320:12
1609 Mayıs04:2220:13
1710 Mayıs04:2020:14
1811 Mayıs04:1920:15
1912 Mayıs04:1820:16
2013 Mayıs04:1620:17
2114 Mayıs04:1520:18
2215 Mayıs04:1420:19
2316 Mayıs04:1220:19
2417 Mayıs04:1120:20
2518 Mayıs04:1020:21
2619 Mayıs04:0920:22
2720 Mayıs04:0820:23
2821 Mayıs04:0620:24


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3İFTAR DUASI NASIL OKUNUR

İFTAR DUASI NASIL OKUNUR?

İftar duası;
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
Anlamı;
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"
Yemek duası;
"Bismillâhirrahmânirrahîm
Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"
Anlamı;
"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

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