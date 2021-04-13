Aydın iftar vakti: Aydın’da iftar, akşam ezanı ve sahur saati kaçta? 2021 Ramazan İmsakiyesi
Aydın iftar saati ve akşam ezanı vakti gündemde yer alıyor. Ramazan ayının ilk orucunu tutan Müslümanlar heyecanla iftar vaktini beklemeye başladılar. 2021 yılında 13 Nisan’da başlayan on bir ayın sultanı ramazan ayı boyunca oruç tutulacak. Peki, Aydın’da ilk iftar saat kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte 2021 imsakiye bilgilerine göre sahur ve iftar saatleri
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Ramazan ayının ilk orucunu tutan vatandaşlar iftar vaktini beklemeye başladılar. 2021 Ramazan İmsakiyesine göre il il iftar ve imsak saatleri belli oldu. Aydın’da yaşayan vatandaşlar ilk oruç için 12 Nisan gecesi sahura kalktılar. Aydın İmsakiyesine göre ilk iftar saati 19:49 olarak açıklandı. İşte Aydın İmsakiyesine göre gün gün oruç saatleri
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AYDIN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
Aydın'da iftar saati 19:49 olarak açıklandı. Ramazan ayının ikinci orucu için imsak vakti ise 05:02 olacak.
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
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İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.