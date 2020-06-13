Ayder’in çehresine değiştirecek dev dönüşüm başladı

Tarihi ve kültürel bir parçası olan ve ziyaretçilerinin çimenlerine oturup, eşsiz güzelliğe seyredip, “Gelin Tülü Şelalesi” önünde fotoğraf çektirdiği ve festival alanında 40 gün 40 gece tulumla horon çekildiği Ayder Yaylası’nın çehresini değiştirip, yeniden turizm cenneti yapacak proje TOKİ tarafından hayata geçirilecek. Bu yıl sonunda tamamlanması planlanan proje kapsamında, Ayder yaylası yol ve altyapı inşaatı da devam ediyor.