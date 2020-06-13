Ayder’in çehresine değiştirecek dev dönüşüm başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, doğal güzelliğiyle Türkiye’nin en gözde turistik yaylalarından olup, yerli ve yabancı binlerce turistin uğrak yeri olan ancak son yıllarda plansız ve çirkin yapılaşma sahne olup, alarm zilleri çalan toplam 564 hektar büyüklüğündeki sit alanından oluşan Ayder’i eski ihtişamlı günlerine döndürmek için neşteri vurdu.
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Tarihi ve kültürel bir parçası olan ve ziyaretçilerinin çimenlerine oturup, eşsiz güzelliğe seyredip, “Gelin Tülü Şelalesi” önünde fotoğraf çektirdiği ve festival alanında 40 gün 40 gece tulumla horon çekildiği Ayder Yaylası’nın çehresini değiştirip, yeniden turizm cenneti yapacak proje TOKİ tarafından hayata geçirilecek. Bu yıl sonunda tamamlanması planlanan proje kapsamında, Ayder yaylası yol ve altyapı inşaatı da devam ediyor.
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YATIRIM MALİYETİ 415 MİLYON LİRA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un bugün Rize’de yerinde incelemelerde bulunacağı “Ayder Projesi” kapsamında, kaplıca bölgesi olarak bilinen mevcut Termal Otel ve çevresindeki yapılar yıkılıp yerine, toplam yatırım maliyeti 415 milyon lira olan, kongre turizminin de yapılabileceği yeni termal otel, konaklama birimleri, bin 800 araçlık yeraltı otoparkı ile ‘Seyir terası’ yapılacak.
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Ayder’in doğal dokusuna uygun olarak inşa edilecek termal otelin 72 odası, 4 adet süit oda ve 4 adet işyeri olacak. Ayrıca 5 bloktan oluşan 52 adet konaklama birimi inşa edilecek. Kaçak yapıların tümü yıkılıp, konaklama birimleri belli bir alanda toplanacak.
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KAMULAŞTIRMA DEVAM EDİYOR
Ayder’de, festival alanı olarak bilinen 20 dönümlük yeşil alana konulup çevreyi çirkinleştiren ve turistlerin para karşılığı sallandırıldığı 21 adet salıncak, geçtiğimiz Eylül ayında, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla sökülüp kaldırılarak, söz konusu alan “Kesin Koruma Alanı” ilan edilmişti.
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İşgalleri önleyip, doğanın bozulmasını önlemek amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırma işlemlerinin devam ettiği Ayder’deki alanın yaklaşık üçte biri vatandaşla anlaşma yoluyla kamulaştırılırken, kalanı yargı yoluyla, bedel tespiti ve Hazine adına tapu tescili yapılacak. Toplam 377 hak sahibinin bulunda Ayder’de 60’a yakın vatandaşla anlaşılıp, şu ana kadar toplam 6,7 milyon lira kamulaştırma bedeli ödendi. Toplam kamulaştırma bedeli için 30 milyon lira ödenmesi bekleniyor.