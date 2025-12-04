Ayder'de hayati riske karşı önlem: 10 kişilik özel ekip görev alıyor

Çok fazla yağmur alan bir coğrafyada kayalarda kış ve yazın oluşan hava sıcaklıkları etkisiyle gevşeme ve patlama yaşanabiliyor. Bu da heyelana müsait bir zemin hazırlıyor. Biz bu zemini elimizden geldiğince yerine sabitlemeye çalışıyoruz. Bizim işin yüzde 50'si cesaret sonrası bilgi birikimiyle oluyor. Karadeniz Bölgesi’nin evladıyız, o nedenle yerden yüksekte olmaya alışığız" diye konuştu.