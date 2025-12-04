Ayder'de hayati riske karşı önlem: 10 kişilik özel ekip görev alıyor

Rize'de ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’na ulaşım sağlanan kara yolu kenarındaki sarp yamaçlarda kaya düşmesi ve heyelan riskine karşı önlemler sıkılaştırılıyor. Özel ekipmanlı endüstriyel dağcılar tarafından tırmanılan yamaçlar, çelik ağ örülerek, kaya düşme tehdidinden arındırılıyor. Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, "Aldığımız önlemler sayesinde oluşabilecek kazaları hepsinin önüne geçmiş olacağız. Bizim için önce insan sağlığı. 18 kilometrelik yolun şu anda 10 kilometresi tamamlamış durumdayız" dedi.