Ayder Yaylası’na tatilci yoğunluğu

'ESKİYE DÖNDÜK, MUTLUYUZ' Turizmci Mustafa Memoğlu tulum sesi ile muhteşem doğanın misafirlerle yeniden buluştuğunu belirterek, "Ayder artık eski günlerine geri dönüyor. Yaylaya yoğun bir turist ilgisi var. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Biz de misafirlerimizi tulumla karşılıyoruz, onlar da tabii ki horonla karşılık veriyor. Eski günleri yaşıyoruz, çok mutluyuz dedi. Yaylada düğün fotoğraflarını çektiren çiftler de var. Horonlara eşlik eden Elif ve Armağan Ustabaş çifti de onlardan biri. Gelinliği ile yaylaya gelen Elif Ustabaş Düğün fotoğraflarımız için Ayder'i tercih ettik. Yaylayı eski günlerdeki gibi hareketli görmek bizleri mutlu etti" diye konuştu.