Aydemir Akbaş koronavirüsüne meydan okudu: Benden korksun!

Yıllar önce İbrahim Tatlıses’in kendisini Amerika’ya götürmek istediğini anlatan Akbaş, “İbrahim Tatlıses beni Amerika’ya götürmeye kalktı. Pasaportum olduğu halde ‘Pasaportum yok’ dedim. Uçak korkum var. Üç kere bindim, tövbe ettim. Almanya’dan servet teklif ettiler gitmedim, ben kesin kalpten giderim” diye konuştu.