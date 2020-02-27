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Haber Giriş: 27 Şubat 2020 - 07:32, /

Aydemir Akbaş koronavirüsüne meydan okudu: Benden korksun!

Aydemir Akbaş, İranlı yapımcılardan aldığı film teklifini reddettiğini açıkladı. Oyuncu, olumsuz yanıt vermesinin nedeninin koronavirüs olmadığını söyledi: “Koronavirüs benden korksun! Benim uçak fobim var, 100 milyar verseler yine gitmem.”

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Aydemir Akbaş, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, koronavirüs vakalarının arttığı İran’da çekilecek bir filmde rol alması için kendisine teklif geldiğini açıkladı. İranlı yapımcıların teklifini reddettiğini belirten Akbaş, olumsuz yanıt vermesinin nedeninin ise koronavirüs olmadığını söyledi.

2KALPTEN GİDERİM

KALPTEN GİDERİM

Uçak fobisi nedeniyle İran’a gidemeyeceğini söyleyen Aydemir Akbaş şöyle konuştu: “Bana virüs falan işlemez, koronavirüs benden korksun! Benim uçak fobim var, 100 milyar verseler yine gitmem.”

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Yıllar önce İbrahim Tatlıses’in kendisini Amerika’ya götürmek istediğini anlatan Akbaş, “İbrahim Tatlıses beni Amerika’ya götürmeye kalktı. Pasaportum olduğu halde ‘Pasaportum yok’ dedim. Uçak korkum var. Üç kere bindim, tövbe ettim. Almanya’dan servet teklif ettiler gitmedim, ben kesin kalpten giderim” diye konuştu.

4HAYATIM FİLM OLMASIN

HAYATIM FİLM OLMASIN

Aydemir Akbaş, hayatını anlattığı “Cambaz” adlı kitabının beyazperdeye uyarlanmasını istemediğini de açıkladı.

Ünlü sanatçıların hayatını konu alan filmleri ticari bulduğunu belirten oyuncu, “Sanatçıların hayatını konu alan filmler bir şeye benzemiyor. Bu tip filmler para gayesiyle yapıldığı için hoşuma gitmiyor” dedi.

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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