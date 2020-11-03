Ayda’nın annesi Fidan Gezgin kurtarıldı mı?

30 Ekim’de meydana 6.6 şiddetindeki İzmir depreminde bir çok ölümün yaşandığı Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında bir çocuğa sağ olarak ulaşıldığını paylaştı. 91 saat sonra ulaşılan çocuğun Ayda Gezgin olduğu öğrenildi. Enkaz üzerinde çalışan arama kurtarma ekipleri 4 yaşındaki Ayda Gezgin’e ulaşmayı başardı.