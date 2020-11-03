İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin’in eşi Fidan Gezgin ile kızı Ayda Gezgin, yaşanan depremde Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalmıştı. 4 yaşındaki Ayla Gezgin’e 91 saat sonra ulaşıldı. Enkazdan canlı olarak çıkarılan Ayda’nın kurtarılma görüntüleri sosyal medyaya da damga vurdu. Peki, Ayda’nın annesi Fidan Gezgin kurtarıldı mı?
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30 Ekim’de meydana 6.6 şiddetindeki İzmir depreminde bir çok ölümün yaşandığı Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında bir çocuğa sağ olarak ulaşıldığını paylaştı. 91 saat sonra ulaşılan çocuğun Ayda Gezgin olduğu öğrenildi. Enkaz üzerinde çalışan arama kurtarma ekipleri 4 yaşındaki Ayda Gezgin’e ulaşmayı başardı.
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Serum takılan minik Ayla için enkaz altına termal battaniye indirildi. Ardından alkışlarla enkaz altından çıkarılan küçük Ayla, elden ele ambulansa taşındı.Ayda'nın ekiplere "Babam nerde?" diye sorduğu, ambulansa bindirilirken de 'Anne' diye seslendiği öğrenildi.
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Ayda Gezgin'in gözlerinin açık olduğu ve çevresine baktığı gözlendi. Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ayda Gezgin'in yakını Anıl Candan, "Ayda bebek içeride, sağlık durumu iyi, tomografiye girdi şu anda. Dualarınızı eksik etmeyin, (enkaz altındaki) annesine ulaşmaya çalışıyorlar." dedi.
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AYDA'NIN ANNESİ YAŞIYOR MU?
Ayda Gezgin'in annesi Fidan Gezgin'in hala enkaz altında olduğu öğrenilirken, baba Uğur Gezgin kızının enkazdan çıkarılışını büyük bir heyecanla izledi.