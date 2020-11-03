MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAyda’nın annesi Fidan Gezgin kurtarıldı mı?
GeriGündem Ayda’nın annesi Fidan Gezgin kurtarıldı mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 03 Kasım 2020 - 12:00 | 

Ayda’nın annesi Fidan Gezgin kurtarıldı mı?

İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin’in eşi Fidan Gezgin ile kızı Ayda Gezgin, yaşanan depremde Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalmıştı. 4 yaşındaki Ayla Gezgin’e 91 saat sonra ulaşıldı. Enkazdan canlı olarak çıkarılan Ayda’nın kurtarılma görüntüleri sosyal medyaya da damga vurdu. Peki, Ayda’nın annesi Fidan Gezgin kurtarıldı mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

30 Ekim’de meydana 6.6 şiddetindeki İzmir depreminde bir çok ölümün yaşandığı Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında bir çocuğa sağ olarak ulaşıldığını paylaştı. 91 saat sonra ulaşılan çocuğun Ayda Gezgin olduğu öğrenildi. Enkaz üzerinde çalışan arama kurtarma ekipleri 4 yaşındaki Ayda Gezgin’e ulaşmayı başardı.

2
Abone Olgoogle-news

Serum takılan minik Ayla için enkaz altına termal battaniye indirildi. Ardından alkışlarla enkaz altından çıkarılan küçük Ayla, elden ele ambulansa taşındı.Ayda'nın ekiplere "Babam nerde?" diye sorduğu, ambulansa bindirilirken de 'Anne' diye seslendiği öğrenildi.

3
Abone Olgoogle-news

Ayda Gezgin'in gözlerinin açık olduğu ve çevresine baktığı gözlendi. Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ayda Gezgin'in yakını Anıl Candan, "Ayda bebek içeride, sağlık durumu iyi, tomografiye girdi şu anda. Dualarınızı eksik etmeyin, (enkaz altındaki) annesine ulaşmaya çalışıyorlar." dedi.

4AYDANIN ANNESİ YAŞIYOR MU
Abone Olgoogle-news

AYDA'NIN ANNESİ YAŞIYOR MU?

Ayda Gezgin'in annesi Fidan Gezgin'in hala enkaz altında olduğu öğrenilirken, baba Uğur Gezgin kızının enkazdan çıkarılışını büyük bir heyecanla izledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi