Aydan Taş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Aydan Taş dizileri

AYDAN TAŞ KİMDİR?

Aydan Taş, 1982 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat ve Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunudur. Üniversite yıllarında okul tiyatrolarında oynayarak amatör olarak eğitim almıştır.



Eski Çarıklar ve Pişti adlı oyunları yanı sıra Organize İşler, Bebeğim, Bir Demet Tiyatro ve Sınıf adlı filmlerde rol alarak oyunculuk tecrübesini artırmıştır. 2005'ten beri BKM Mutfak'ta oynamaktadır. Son olarak Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz’e Didem rolü ile dahil olan Aydan Taş, diziden daha sonraki bölümlerde ayrıldı.