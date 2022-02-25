Aydan Taş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Aydan Taş dizileri

Geçtiğimiz akşam yakın arkadaşları Ebru Şahin, Büşra Pekin, Mert- İdil Fırat gibi ünlü isimlerin de yer aldığı bir mekanda doğumgününü kutladı. Yaşını soran muhabirlere yanıt veren başarılı oyuncu görünümüyle takipçilerinden tam not aldı. Peki, Aydan Taş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aydaş Taş'ın rol aldığı diziler ve yapımlar...
Aydan Taş, 1982 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat ve Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunudur. Üniversite yıllarında okul tiyatrolarında oynayarak amatör olarak eğitim almıştır.
Eski Çarıklar ve Pişti adlı oyunları yanı sıra Organize İşler, Bebeğim, Bir Demet Tiyatro ve Sınıf adlı filmlerde rol alarak oyunculuk tecrübesini artırmıştır. 2005'ten beri BKM Mutfak'ta oynamaktadır. Son olarak Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz’e Didem rolü ile dahil olan Aydan Taş, diziden daha sonraki bölümlerde ayrıldı.
Hercai (2019)
Hayat Şarkısı (2016 - Nilay)
Tatlı Küçük Yalancılar (2015 - Deli Kadın)
Karadayı (2014 - Aysel)
Yalan Dünya (2013 - Konuk)
Krem (2012-2013 / Fadik)
Aşağı Yukarı Yemişliler (2011 - Aysun)
Çok Güzel Hareketler Bunlar (2008-2011)
Sınıf (2008)
Bebeğim (2006)
Bir Demet Tiyatro (1995)