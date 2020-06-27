Aydan Şener: İsteyen istediğini düşünsün, bu pozları 3-5 sene daha vereceğim!

ALDATILDIM VE YAKALADIM İsteyen istediğini düşünsün, bu pozları 3-5 sene daha vereceğim

◊ Hayatınızda biri var mı?

Galiba yalnızlığa biraz fazla alıştım. Özgürlük bir lüks. Bundan vazgeçemiyorum. Ancak karşıma beni çok etkileyecek birinin çıkması lazım.

◊ Nedir kriterler?

Beğenmek ve hayran olmakla başlıyor. Sonra anlaşmak, paylaşmak, birlikte gülüp ağlayabilmek önemli. Tabii en önemlisi güven.

◊ Güven dediniz, hiç aldatıldınız mı?

Evet. Bazı insanların yapısında bu var. Siz ne olursanız olun aldatır. Onu değiştirmeye çalışmak boşa kürek çekmek; zaman kaybı. İnsan neyse o.

◊ Yakaladınız mı?

Evet. Aslında duydum ve ilişkiyi bitirdim. Bence olması gereken de bu çünkü bir kere yapan bunu mutlaka tekrarlayacaktır.

◊ Sizin gibi oyuncu bir kızınız var. Onu üç yaşından itibaren tek başınıza büyütmüşsünüz. Zor muydu?

Çok çalıştığım yıllardı. Annem çok yardımcı oldu. Kızım babasıyla da görüşüyordu. Çok çalıştığım için onun o çocukluk dönemini dolu dolu yaşayamadım. Bunun suçluluk duygusunu da hep hissettim. Şimdi onun acısını çıkarıyoruz.