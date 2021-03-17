Ay’da yaşamanın maliyeti belli oldu

DAHA SONRAKİ HEDEF MARS Birden çok gezegenden yaşayan bir medeniye kurmak için ilk belirlenen hedef gezegenimize ne yakın konumda bulunan Ay. Başka bir deyişle ilk hedef Ay’da bir koloni kurmak. Elon Musk’ın daha önce farklı platformlarda defalarca dile getirdiği gibi sıradaki hedef ise Kızıl gezegen olarak da bilinen Mars’ta bir koloni kurmak.