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Haber Giriş: 03 Kasım 2020 - 11:31 | 

Ayda bebekten güzel haber geldi! 'O elleri sımsıkı tutan minik ellerinizden öperim'

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken 91'inci saatte mucize yaşandı. Rıza Bey Apartmanı’nda enkaz altında kalan Ayda bebek kurtarıldı. Ünlü isimler de mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

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1FAHRİYE EVCEN
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FAHRİYE EVCEN

Uzun uzun baktım bu fotoğrafa... İçinde sevgi var, umut var, güzel ruhlar var, çaba, mücadele ve zafer var, dayanma gücü̈ var. 65 saat var. 91 saat var..! Biraz endişe, biraz kaygı var. Sabır var, şefkat var, inanç var; muhtemelen ölüp ölüp dirilen bir anne var.. Hayat var, mutluluk var, biraz gürültü, biraz sükûnet var.. Ve güven var..O elleri sımsıkı tutan minicik ellerinizden öperim Elif & Ayda.. size sımsıkı sarılmak istiyorum.. Tutulan ellere de nasıl teşekkür etsek az. Kurtarma ekiplerine sonsuz tesekkürler. Sizin hakkınız nasıl ödenir?

Bize sevginin gücünü bir kez daha hatırlattığınız için teşekkür ederiz.. Nasıl ki ateş ışığın başlangıcıysa, sevgi de var olmanın başlangıcı.

2ACUN ILICALI
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ACUN ILICALI

Umut oldukça hayat güzeldir! Bu günler geçecek, atlatacağız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Tüm İzmir halkına bir kez daha geçmiş olsun. Bir daha aynı acıların yaşanmaması için gerekli önlemleri almalıyız. Canla başla çalışarak minik kardeşlerimizi kurtaran arama kurtarma ekiplerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Elif ve Ayda’yı Allah bize bağışladı. Yaşadığım mutluluğun tarifi yok. İki yavrumuza da acil şifalar diliyorum.

3AYLA ÇELİK
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AYLA ÇELİK

Çok şükür... Binlerce şükür... Tüm kurtarma ekiplerine binlerce şükür ve teşekkür. Günlerdir canlarını ortaya koydular, canlarımız için. Bir minik yavrumuz daha hayata döndü onların ellerinde.

4
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BERGÜZAR KOREL'İN GÖZYAŞLARI

91 saat sonra mucize yaşandı. Rıza Bey Apartmanı’nda enkaz altında kalan Ayda bebek kurtarıldı. O anları televizyon başından takip eden Bergüzar Korel gözyaşlarına boğuldu.

5HALDUN DORMEN
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HALDUN DORMEN

Depremin başladığı andan itibaren televizyon başında İzmir halkının yanından hiç ayrılmadık. Onların bütün acıları, korkuları bizim de gerçek acılarımız, korkularımız oldu. Kurtarma ekiplerinin olağanüstü çalışmaları, ilk önce Elif sonra da Ayda bebek mucizelerini yarattı ve biraz olsun yüreğimize su serpti. Onlara ne kadar minnet duysak azdır. Umutlarımızı yitirmeden sonuna kadar sevgili İzmirliler’in yanındayız.

6AJDA PEKKAN
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AJDA PEKKAN

Ben böyle güzel gözlü, hayata umutla bakan, gülümseyen, güçlü bir çocuk daha önce görmedim. Dualarımıza karşılık umutlarımıza ışık oldun sen. Hoşgeldin güzel Ayda

7BENGÜ
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BENGÜ

Hoş geldin Ayda hoş geldin yavrum hoş geldin!!! Allah'ım sen çok büyüksün. Tüm arama kurtarma ekipleri hepimizin hakkı size helal olsun! HOŞ GELDİN AYDA

8BAŞAK DİZER
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BAŞAK DİZER

Hakikaten dünyanın bütün ışıkları yüzüne yansımış sanki… Mutluluktan ağlattın hepimizi , mucizemiz, umudumuz oldun güzel AYDA. Annene kavuş hemen. Uzun, sağlıklı, mutlu bir ömrün olsun, Amin...

9HAKAN HATİPOĞLU
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HAKAN HATİPOĞLU

Mucizenin bugünkü adı 4 yaşındaki dünyalar tatlısı Ayla... Hayatta pes etmeyi düşündüğünüz bir an varsa 91 saat dayanan Ayla'yı düşünsün.

10IŞIL YÜCESOY
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IŞIL YÜCESOY

Bu ülke size çok şey borçlu. Hepimiz.. En küçüğümüzden en büyüğümüze kadar Allah hepinizi korusun

11CEYHUN YILMAZ
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CEYHUN YILMAZ

Onca güzel insanın “boşuna” çabalamadığının kanıtı... Yorgunluğun “hiç” olduğu anın sebebisin; Ayda

12DENİZ SEKİ
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DENİZ SEKİ

Bir değil binlerce şükür. Bugün umudumuz senin gülen yüzün oldu. Aramıza tekrar hoş geldin güzel kızım. Ayda...

13EBRU POLAT
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EBRU POLAT

Allah'ım sen ne kadar büyüksün. Mucizelerin Mucizesizin. Allah ol der ve olur... ötesi yok...

14ESRA EROL
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ESRA EROL

Ayda’m sizler direnişin mucizenin adısınız

15KUBAT
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KUBAT

Ayda kuzumuz 91. Saatte kurtarıldı. Umut hep var... Arama Kurtarma ekipleri cansınız can... Kalbimiz dualarımız seninle.

16NİLGÜN BELGÜN
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NİLGÜN BELGÜN

Mucizeler baktığın her yerdedir... Yeniden aramıza hoş geldin Ayla bebek

17ÖNDER AÇIKBAŞ
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ÖNDER AÇIKBAŞ

Hoş geldin güzel kuzum Ayda

18SERKAN ÇAĞRI
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SERKAN ÇAĞRI

Güzel kızımız Ayla hayata yeniden hoş geldin. Rabbim seni ömür boyu korusun güzel yavrum. İnşallah diğer canlardan da mucize haberler alırız

19ZEYNEP TANDOĞAN
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ZEYNEP TANDOĞAN

Yavrum benim. 91 saat aç, susuz, üşümüş, korkmuş, karanlıkta, betonlar altında...Allah kurtarma ekiplerimizden razı olsun. Allah ve melekleri yanınızda olsun

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21FAZIL SAY
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FAZIL SAY

91 saat sonra hayata dönen güzel Ayla bebek. Gerçek bir Mucize. Kurtarma ekiplerimize şükranla.

22İPEK ACAR
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İPEK ACAR

Bugünkü̈ mucizenin adı Ayda bebek . Büyük Allah’ım çok şükür. Başka mucizeler için dua ediyoruz. Umarım anneciği de sağ olarak çıkar

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