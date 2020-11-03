Ayda bebekten güzel haber geldi! 'O elleri sımsıkı tutan minik ellerinizden öperim'
İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken 91'inci saatte mucize yaşandı. Rıza Bey Apartmanı’nda enkaz altında kalan Ayda bebek kurtarıldı. Ünlü isimler de mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.
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FAHRİYE EVCEN
Uzun uzun baktım bu fotoğrafa... İçinde sevgi var, umut var, güzel ruhlar var, çaba, mücadele ve zafer var, dayanma gücü̈ var. 65 saat var. 91 saat var..! Biraz endişe, biraz kaygı var. Sabır var, şefkat var, inanç var; muhtemelen ölüp ölüp dirilen bir anne var.. Hayat var, mutluluk var, biraz gürültü, biraz sükûnet var.. Ve güven var..O elleri sımsıkı tutan minicik ellerinizden öperim Elif & Ayda.. size sımsıkı sarılmak istiyorum.. Tutulan ellere de nasıl teşekkür etsek az. Kurtarma ekiplerine sonsuz tesekkürler. Sizin hakkınız nasıl ödenir?
Bize sevginin gücünü bir kez daha hatırlattığınız için teşekkür ederiz.. Nasıl ki ateş ışığın başlangıcıysa, sevgi de var olmanın başlangıcı.
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ACUN ILICALI
Umut oldukça hayat güzeldir! Bu günler geçecek, atlatacağız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Tüm İzmir halkına bir kez daha geçmiş olsun. Bir daha aynı acıların yaşanmaması için gerekli önlemleri almalıyız. Canla başla çalışarak minik kardeşlerimizi kurtaran arama kurtarma ekiplerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Elif ve Ayda’yı Allah bize bağışladı. Yaşadığım mutluluğun tarifi yok. İki yavrumuza da acil şifalar diliyorum.
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AYLA ÇELİK
Çok şükür... Binlerce şükür... Tüm kurtarma ekiplerine binlerce şükür ve teşekkür. Günlerdir canlarını ortaya koydular, canlarımız için. Bir minik yavrumuz daha hayata döndü onların ellerinde.
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BERGÜZAR KOREL'İN GÖZYAŞLARI
91 saat sonra mucize yaşandı. Rıza Bey Apartmanı’nda enkaz altında kalan Ayda bebek kurtarıldı. O anları televizyon başından takip eden Bergüzar Korel gözyaşlarına boğuldu.
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HALDUN DORMEN
Depremin başladığı andan itibaren televizyon başında İzmir halkının yanından hiç ayrılmadık. Onların bütün acıları, korkuları bizim de gerçek acılarımız, korkularımız oldu. Kurtarma ekiplerinin olağanüstü çalışmaları, ilk önce Elif sonra da Ayda bebek mucizelerini yarattı ve biraz olsun yüreğimize su serpti. Onlara ne kadar minnet duysak azdır. Umutlarımızı yitirmeden sonuna kadar sevgili İzmirliler’in yanındayız.
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AJDA PEKKAN
Ben böyle güzel gözlü, hayata umutla bakan, gülümseyen, güçlü bir çocuk daha önce görmedim. Dualarımıza karşılık umutlarımıza ışık oldun sen. Hoşgeldin güzel Ayda