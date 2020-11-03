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Hürriyet
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Haber Giriş: 03 Kasım 2020 - 11:31 | 

Ayda bebekten güzel haber geldi! 'Bütün duyguları aynı anda yaşadım'

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken 91'inci saatte mucize yaşandı. Rıza Bey Apartmanı’nda enkaz altında kalan Ayda bebek kurtarıldı. Ünlü isimler de mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

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1SABA TÜMER
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SABA TÜMER

Bir fotoğrafla hayatımdaki bütün duyguları aynı anda yaşadım... Acıyla karışık mutluluk gözyaşları... Hayata yeniden hoş geldin Ayda bebek... Bundan sonra yüzün hep gülsün hep mutlu ol inşallah.

2AYLA ÇELİK
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AYLA ÇELİK

Çok şükür... Binlerce şükür... Tüm kurtarma ekiplerine binlerce şükür ve teşekkür. Günlerdir canlarını ortaya koydular, canlarımız için. Bir minik yavrumuz daha hayata döndü onların ellerinde.

3BENGÜ
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BENGÜ

Hoş geldin Ayda hoş geldin yavrum hoş geldin!!! Allah'ım sen çok büyüksün. Tüm arama kurtarma ekipleri hepimizin hakkı size helal olsun! HOŞ GELDİN AYDA

4HAKAN HATİPOĞLU
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HAKAN HATİPOĞLU

Mucizenin bugünkü adı 4 yaşındaki dünyalar tatlısı Ayla... Hayatta pes etmeyi düşündüğünüz bir an varsa 91 saat dayanan Ayla'yı düşünsün.

5IŞIL YÜCESOY
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IŞIL YÜCESOY

Bu ülke size çok şey borçlu. Hepimiz.. En küçüğümüzden en büyüğümüze kadar Allah hepinizi korusun

6CEYHUN YILMAZ
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CEYHUN YILMAZ

Onca güzel insanın “boşuna” çabalamadığının kanıtı... Yorgunluğun “hiç” olduğu anın sebebisin; Ayda

7DENİZ SEKİ
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DENİZ SEKİ

Bir değil binlerce şükür. Bugün umudumuz senin gülen yüzün oldu. Aramıza tekrar hoş geldin güzel kızım. Ayda...

8EBRU POLAT
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EBRU POLAT

Allah'ım sen ne kadar büyüksün. Mucizelerin Mucizesizin. Allah ol der ve olur... ötesi yok...

9ESRA EROL
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ESRA EROL

Ayda’m sizler direnişin mucizenin adısınız

10KUBAT
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KUBAT

Ayda kuzumuz 91. Saatte kurtarıldı. Umut hep var... Arama Kurtarma ekipleri cansınız can... Kalbimiz dualarımız seninle.

11NİLGÜN BELGÜN
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NİLGÜN BELGÜN

Mucizeler baktığın her yerdedir... Yeniden aramıza hoş geldin Ayla bebek

12ÖNDER AÇIKBAŞ
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ÖNDER AÇIKBAŞ

Hoş geldin güzel kuzum Ayda

13SERKAN ÇAĞRI
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SERKAN ÇAĞRI

Güzel kızımız Ayla hayata yeniden hoş geldin. Rabbim seni ömür boyu korusun güzel yavrum. İnşallah diğer canlardan da mucize haberler alırız

14ZEYNEP TANDOĞAN
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ZEYNEP TANDOĞAN

Yavrum benim. 91 saat aç, susuz, üşümüş, korkmuş, karanlıkta, betonlar altında...Allah kurtarma ekiplerimizden razı olsun. Allah ve melekleri yanınızda olsun

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