Ayda bebekten güzel haber geldi! 'Bütün duyguları aynı anda yaşadım'
İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken 91'inci saatte mucize yaşandı. Rıza Bey Apartmanı’nda enkaz altında kalan Ayda bebek kurtarıldı. Ünlü isimler de mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.
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SABA TÜMER
Bir fotoğrafla hayatımdaki bütün duyguları aynı anda yaşadım... Acıyla karışık mutluluk gözyaşları... Hayata yeniden hoş geldin Ayda bebek... Bundan sonra yüzün hep gülsün hep mutlu ol inşallah.
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AYLA ÇELİK
Çok şükür... Binlerce şükür... Tüm kurtarma ekiplerine binlerce şükür ve teşekkür. Günlerdir canlarını ortaya koydular, canlarımız için. Bir minik yavrumuz daha hayata döndü onların ellerinde.