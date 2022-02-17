Ayda Aksel kimdir, kaç yaşında? Baba dizisinin Fazilet Saruhanlı’sı Ayda Aksel'in oynadığı diziler

AYDA AKSEL KİMDİR?

Ayda Aksel 1962 doğumlu. İstanbul’da dünyaya gelen Ayda Aksel, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu.



Reklam filmlerinde seslendirme yapan Ayda Aksel, 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün kadrolu elemanı olarak görev aldı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosu’nda çalıştı.



Ayda Aksel, inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile evlendi ve çift 1993 yılında boşandı. Sonrasında elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile hayatını birleştiren oyuncu, eşi Atilla Beyi 2010 yılında kaybetti. Leyla ve Efe adında çocukları vardır. Ayda Aksel’in oynadığı filmler arasında Mucize 2: Aşk, Hayat Öpücüğü, Mandıra Filozofu, Aşk Kırmızı, Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, Aşk Tesadüfleri Sever de yer alıyor.