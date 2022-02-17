Ayda Aksel kimdir, kaç yaşında? Baba dizisinin Fazilet Saruhanlı’sı Ayda Aksel'in oynadığı diziler

Baba dizisi oyuncuları arasında yer alan Ayda Aksel, Fazilet karakterine hayat veriyor. 1962 doğumlu olan Ayda Aksel’in oynadığı filmler arasında Mucize 2: Aşk, Hayat Öpücüğü, Mandıra Filozofu, Aşk Kırmızı, Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, Aşk Tesadüfleri Sever de yer alıyor.
Ayda Aksel 1962 doğumlu. İstanbul’da dünyaya gelen Ayda Aksel, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu.
Reklam filmlerinde seslendirme yapan Ayda Aksel, 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün kadrolu elemanı olarak görev aldı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosu’nda çalıştı.
Ayda Aksel, inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile evlendi ve çift 1993 yılında boşandı. Sonrasında elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile hayatını birleştiren oyuncu, eşi Atilla Beyi 2010 yılında kaybetti. Leyla ve Efe adında çocukları vardır. Ayda Aksel’in oynadığı filmler arasında Mucize 2: Aşk, Hayat Öpücüğü, Mandıra Filozofu, Aşk Kırmızı, Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, Aşk Tesadüfleri Sever de yer alıyor.
Baba - 2022- (Fazilet Saruhanlı)
Hercai - 2019-2021 (Azize Aslanbey)
Gülperi - 2018 (Ayten)
Dudullu Postası - 2018 (Emine)
Tutsak - 2017 (Leman Gürhan)
Poyraz Karayel - 2016-2017 (Nevra Saygıner)
Kördüğüm - 2016
Zengin Kız Fakir Oğlan - 2012-2015 (Serpil Yılmaz)
Yalancı Bahar - 2011
Gönülçelen - 2010-2011
Esir Kalpler - 2006
Hatırla Sevgili - 2006 (Selma Gürsoy)
Adı Aşk Olsun - 2004
Kıvılcım - 1999
Kurtuluş - 1994 (Halide Edib)
Yıldızlar Gece Büyür - 1991
Yaprak Dökümü - 1988
Üç İstanbul - 1983 (Belkıs)