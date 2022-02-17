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Ayda Aksel kimdir, kaç yaşında? Baba dizisinin Fazilet Saruhanlı’sı Ayda Aksel'in oynadığı diziler

#Ayda Aksel#Baba Dizisi#Baba Dizisi Fazilet

Ayda Aksel, Baba dizisi oyuncuları arasında yer alıyor. Show TV ekranlarında yayınlanan dizide Ayda Aksel, Fazilet Saruhanlı karakterine hayat veriyor. Peki, Ayda Aksel kimdir, kaç yaşında? İşte ünlü ismin oynadığı diziler

1/3Ayda Aksel kimdir, kaç yaşında Baba dizisinin Fazilet Saruhanlı’sı Ayda Akselin oynadığı diziler

Baba dizisi oyuncuları arasında yer alan Ayda Aksel, Fazilet karakterine hayat veriyor. 1962 doğumlu olan Ayda Aksel’in oynadığı filmler arasında Mucize 2: Aşk, Hayat Öpücüğü, Mandıra Filozofu, Aşk Kırmızı, Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, Aşk Tesadüfleri Sever de yer alıyor.

2/3AYDA AKSEL KİMDİR

AYDA AKSEL KİMDİR?

Ayda Aksel 1962 doğumlu. İstanbul’da dünyaya gelen Ayda Aksel, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu.

Reklam filmlerinde seslendirme yapan Ayda Aksel, 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün kadrolu elemanı olarak görev aldı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosu’nda çalıştı.

Ayda Aksel, inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile evlendi ve çift 1993 yılında boşandı. Sonrasında elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile hayatını birleştiren oyuncu, eşi Atilla Beyi 2010 yılında kaybetti. Leyla ve Efe adında çocukları vardır. Ayda Aksel’in oynadığı filmler arasında Mucize 2: Aşk, Hayat Öpücüğü, Mandıra Filozofu, Aşk Kırmızı, Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, Aşk Tesadüfleri Sever de yer alıyor.

3/3AYDA AKSEL’İN OYNADIĞI DİZİLER

AYDA AKSEL’İN OYNADIĞI DİZİLER

Baba - 2022- (Fazilet Saruhanlı)

Hercai - 2019-2021 (Azize Aslanbey)

Gülperi - 2018 (Ayten)

Dudullu Postası - 2018 (Emine)

Tutsak - 2017 (Leman Gürhan)

Poyraz Karayel - 2016-2017 (Nevra Saygıner)

Kördüğüm - 2016

Zengin Kız Fakir Oğlan - 2012-2015 (Serpil Yılmaz)

Yalancı Bahar - 2011

Gönülçelen - 2010-2011

Esir Kalpler - 2006

Hatırla Sevgili - 2006 (Selma Gürsoy)

Adı Aşk Olsun - 2004

Kıvılcım - 1999

Kurtuluş - 1994 (Halide Edib)

Yıldızlar Gece Büyür - 1991

Yaprak Dökümü - 1988

Üç İstanbul - 1983 (Belkıs)

 

 

 

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