Ayçiçeği Bisiklet Vadisi nerede, nasıl gidilir? MasterChef çekimleri Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirildi

Her perşembe Türkiye2nin farklı bir ilinde yapılan MasterChef çekimleri bu hafta izleyenleri Sakarya'ya götürüyor. Sakarya'nın yöresel lezzetlerinin yanında etkinlikleri ve yapılarına da dikkat çeken MasterChef'te ekrana gelen Ayçiçeği Bisiklet Vadiri merak konusu oldu. İzleyiciler Sakarya Bisiklet Vadisi nerede, nasıl gidilir araştırmalarına başladılar. İşte Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi hakkında merak edilenler...