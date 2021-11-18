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Televizyon
Haber Giriş: 18 Kasım 2021 - 10:38 | 

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi nerede, nasıl gidilir? MasterChef çekimleri Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirildi

Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, MasterChef programıyla araştırılan konular arasında yer aldı. MasterChef Turkiye çekimleri Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirildi. Yıl içinde pek çok etkinliğin olduğu Ayçiçeği Bisiklet Vadisi nerede? İşte Sakarya Bisiklet Vadisi etkinlikleri ve merak edilenler...

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Her perşembe Türkiye2nin farklı bir ilinde yapılan MasterChef çekimleri bu hafta izleyenleri Sakarya'ya götürüyor. Sakarya'nın yöresel lezzetlerinin yanında etkinlikleri ve yapılarına da dikkat çeken MasterChef'te ekrana gelen Ayçiçeği Bisiklet Vadiri merak konusu oldu. İzleyiciler Sakarya Bisiklet Vadisi nerede, nasıl gidilir araştırmalarına başladılar. İşte Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi hakkında merak edilenler...

2AYÇİÇEĞİ BİSİKLET VADİSİ NEREDE

AYÇİÇEĞİ BİSİKLET VADİSİ NEREDE?

Sakarya'da yer alan Ayçiçeği Vadisi İstanbul'a 139,8 km uzaklıkta bulunuyor ve yaklaşık olarak ulaşımı 1 sa. 42 dakika sürüyor.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikent’te hayata geçirilen şehrin yeni yaşam ve spor alanı Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası 2018 yılında açılışı yapıldı. Dünyaya örnek gösterilen bisiklet parkurunun yanı sıra kafeteryası, yürüyüş yolları, oturma alanları, yeşil alanlarıyla hayata geçirilen proje şehrin nefes alacağı yeni adres olarak gösteriliyor.

4AYÇİÇEĞİ SAKARYA BİSİKLET VADİSİNE NASIL GİDİLİR

AYÇİÇEĞİ SAKARYA BİSİKLET VADİSİ'NE NASIL GİDİLİR?

Bisiklet Vadisi'ne O-4 ve Kuzey Marmara Otoyolu/O-7 üzerinden özel araçlar gidilebiliyor. Camili'deki Bisiklet Vadisi'nde Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli etkinlikleri yapılıyor. Son olarak BMX Super Cross Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde daha önce de nefes kesen UCI MTB Cup yarışları gerçekleştirilmişti.

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