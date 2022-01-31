Aycan neden yok, Survivor’dan diskalifiye mi edildi? Aycan Yanaç’ın Survivor’daki akıbeti merak konusu oldu

Ilıcalı, Aycan'ın son durumunu şu sözler duyurdu:"Aycan doktor kontrolüne alındı, herhangi bir sakatlığının olmadığı tespit edildi. Ancak Aycan konusunda çok iyimser değilim. Net bir şekilde söylememekle birlikte ayrılması söz konusu olabilir. Herkesin bu şartları kaldırabileceğinden emin değilim. Kesin olmamakla birlikte Survivor'a veda edebilir. Kendisi buna karar verecek. Hiç kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Kendisi 'bırakacağım' derse biz de onaylarız.