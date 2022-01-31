Aycan neden yok, Survivor’dan diskalifiye mi edildi? Aycan Yanaç’ın Survivor’daki akıbeti merak konusu oldu

Survivor All Star'da son zamanlarda öne çıkan konulardan biri de Aycan Yanaç'ın durumu oldu. Oyunlarda görülmeyen Yanaç'ın akıbetiyle ilgili açıklama geldi. Peki, Aycan Survivor'a devam edecek mi?
Acun Ilıcalı, haftanın ikinci ada konseyinde kritik açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, ünlüler takımından Aycan Yanaç'ın Survivor'ı bırakma ihtimalinin bulunduğunu yarışmacılarla paylaştı.
Ilıcalı, Aycan'ın son durumunu şu sözler duyurdu:"Aycan doktor kontrolüne alındı, herhangi bir sakatlığının olmadığı tespit edildi. Ancak Aycan konusunda çok iyimser değilim. Net bir şekilde söylememekle birlikte ayrılması söz konusu olabilir. Herkesin bu şartları kaldırabileceğinden emin değilim. Kesin olmamakla birlikte Survivor'a veda edebilir. Kendisi buna karar verecek. Hiç kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Kendisi 'bırakacağım' derse biz de onaylarız.