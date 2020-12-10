Ayça Ayşin Turan: 7 kardeşim var!

* Yedi kardeşim. Beş abim bir tane de ablam var. Sinop doğumluyum İstanbul’a sonradan geldim. Kardeşlerimden oyuncu olan yok ama sette çalışan var. Reji olarak görev yapan iki kardeşim var. Hiç arkadaş sıkıntısı çekmedim, kardeşlerim hep yanımdaydı. Memleketime sık sık gidiyorum.