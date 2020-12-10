Ayça Ayşin Turan: 7 kardeşim var!

* Yedi kardeşim. Beş abim bir tane de ablam var. Sinop doğumluyum İstanbul’a sonradan geldim. Kardeşlerimden oyuncu olan yok ama sette çalışan var. Reji olarak görev yapan iki kardeşim var. Hiç arkadaş sıkıntısı çekmedim, kardeşlerim hep yanımdaydı. Memleketime sık sık gidiyorum.
3
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* İstanbul’a ilk geldiğimde ‘nereye düştüm ben’ dedim. Ama çok uzun sürmedi bu düşüncem.
* Hiç estetiğim yok. İhtiyacım olsa yaptırırım.
* Bütün partnerlerimle çok iyi anlaştım sadece bir kişi hariç!
4
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* Okul dönemimde en çalışkan öğrencilerden biriydim.
* Kendimde katlanamadığım durum, bazen çok sabırlıyım bazen de gözüm dönüyor.
* Fake hesabım yok. Kimseyi sahte hesaptan takip etmiyorum.
5
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* Sosyal medya gelen kötü yorumlara bakmıyorum.
* Batıl inancım var. Üstümde bir şey dikilmesinden hoşlanmam.
* İlk işim 245 bölüm sürdü. Günlük bir diziydi, daha sonra Karagül’e başladık o da 125 bölümdü…
6
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Oynadığım karakterlerle beraber bir yolculuğa başlıyoruz, ben kendimden bir şeyler katıyorum. Karakterden bir şeyler öğreniyorum. Bu benim hoşuma gidiyor.