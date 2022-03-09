Aybar kar fırtınası nedir? İstanbul’da görülmesi beklenen Aybar kar fırtınası hakkında bilgiler

AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?

Sosyal medyada yer alan Hava Durumu tahminlerinde İstanbul'un 1987 Mart'tan sonraki en büyük kar fırtınasına ev sahipliği yapabileceği belirtildi. Aynı tahminlerde şehirde 'Aybar' fırtınasının etkili olacağı belirtildi.



Hurriyet.com.tr'den İsmail Sarı’nın sorularını yanıtlayan İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan bazı uzmanlar tarafından telaffuz edilen 'Aybar kar fırtınası' tanımına ilişkin "Çok uzun yıllardır meteoroloji alanında çalışıyorum, hava olayları ilgili ‘Aybar’ kelimesini ilk duyuyorum" diyen Demirhan, "Hocalarımızdan da böyle bir şey öğrenmedik. Ama kar fırtınası ve kuvvetli kar yağışı olacak. Rüzgâr hızı ise saatte 30 kilometreyi aşabilir. 30 km zaten fırtına eşiğidir. Çarşamba, perşembe ve cuma günü de dâhil rüzgârın hızı saatte 40-45 kilometreyi bulabilir, bu nedenle tipi olacaktır. Fakat rüzgârın 60-70 kilometreye çıkma ihtimali pek yok. Evlerde kalmak önemli… Yokuş yukarı çıkmak ya da aşağı inmek çok tehlikeli" diye konuştu.



