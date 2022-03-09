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Aybar kar fırtınası nedir? İstanbul’da görülmesi beklenen Aybar kar fırtınası hakkında bilgiler

#Aybar Kar Fırtınası#Kar Fırtınası#İstanbul Kar Fırtınası

Aybar kar fırtınası gündemde yer alıyor. Aybar kar fırtınası ile ilgili bazı uzmanlar tarafından açıklama yapıldı. İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji, İstanbul'a yoğun kar uyarısında yağışın il genelinde kuvvetli olacağını, 20 santimetre ve üzeri kar örtüsü şeklinde olması beklendiğini duyurdu. Peki, Aybar kar fırtınası nedir?

1/3Aybar kar fırtınası nedir İstanbul’da görülmesi beklenen Aybar kar fırtınası hakkında bilgiler

Aybar kar fırtınası ile ilgili araştırmalar başladı. Aybar kar fırtınası ile ilgili bazı uzmanlar tarafından açıklama yapıldı. Aybar Anadolu'da çetin geçen soğuk kış günlerinden dolayı halk tarafından takılan bir isim. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, ‘. Çarşamba, perşembe ve cuma günü de dâhil rüzgârın hızı saatte 40-45 kilometreyi bulabilir, bu nedenle tipi olacaktır.’ açıklamasında bulundu.

2/3AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR

AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?

Sosyal medyada yer alan Hava Durumu tahminlerinde İstanbul'un 1987 Mart'tan sonraki en büyük kar fırtınasına ev sahipliği yapabileceği belirtildi. Aynı tahminlerde şehirde 'Aybar' fırtınasının etkili olacağı belirtildi.

Hurriyet.com.tr'den İsmail Sarı’nın sorularını yanıtlayan İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan bazı uzmanlar tarafından telaffuz edilen 'Aybar kar fırtınası' tanımına ilişkin "Çok uzun yıllardır meteoroloji alanında çalışıyorum, hava olayları ilgili ‘Aybar’ kelimesini ilk duyuyorum" diyen Demirhan, "Hocalarımızdan da böyle bir şey öğrenmedik. Ama kar fırtınası ve kuvvetli kar yağışı olacak. Rüzgâr hızı ise saatte 30 kilometreyi aşabilir. 30 km zaten fırtına eşiğidir. Çarşamba, perşembe ve cuma günü de dâhil rüzgârın hızı saatte 40-45 kilometreyi bulabilir, bu nedenle tipi olacaktır. Fakat rüzgârın 60-70 kilometreye çıkma ihtimali pek yok. Evlerde kalmak önemli… Yokuş yukarı çıkmak ya da aşağı inmek çok tehlikeli" diye konuştu.

3/3Aybar kar fırtınası nedir İstanbul’da görülmesi beklenen Aybar kar fırtınası hakkında bilgiler

Aslında meteorolojik bilgilerde 'Aybar' diye bir tanım yok. Aybar Anadolu'da çetin geçen soğuk kış günlerinden dolayı halk tarafından takılan bir isim. Sözlükte ise gösterişli, heybetli ve görkemli anlamlarına geliyor.

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