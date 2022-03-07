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Aybar kar fırtınası nedir? İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Kar fırtınası uyarısı

#İstanbul Kar#Aybar Kar Fırtınası#Kar Yağışı

Aybar kar fırtınası gündemde yer alıyor. İstanbul’da kar yağışının olup olmayacağı ile ilgili açıklama yapıldı. Cemrelerin düşmesi ile beraber havaların ısınıp ısınmayacağı merak konusuydu. Geçtiğimiz hafta etkisini göstermeye başlayan soğuk hava dalgasının bu hafta da devam edeceği bildirildi. Peki, Aybar kar fırtınası nedir? İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

1/3Aybar kar fırtınası nedir İstanbul’a kar ne zaman yağacak Kar fırtınası uyarısı

İstanbul kar yağışı ile ilgili açıklama CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarafından yapıldı. Soğuk hava dalgasının bu hafta da etkisini devam ettireceğini duyuran Şen açıklamasında kar yağışının hangi günlerde görülebileceğini de açıkladı ve ulaşım konusunda vatandaşları uyardı. Kar yağışının perşembe ve cuma günü etkili olması bekleniyor.

2/3İSTANBUL’A KADAR NE ZAMAN YAĞACAK

İSTANBUL’A KADAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da ocak ayının son günlerinde etkili olan Kar yağışı kente dönüyor. Perşembe ve cuma günleri hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşmesi ve megakentte kar yağışının yeniden etkili olması bekleniyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Önümüzdeki perşembe ve cuma günleri Marmara dahil Kuzey ve Batı bölgelere Soğuk Hava girişi var. İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı görülebilir. Mart kar yağışı yoğun olur, ulaşıma dikkat. Takip edelim" mesajını paylaştı.

3/3AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR

AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?

Aybar soğuk hava dalgası Sibirya kökenlidir. Bu fırtınasın rotası arasında yer alan Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı bilgisi gündemde yer aldı.

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#İstanbul Kar#Aybar Kar Fırtınası#Kar Yağışı