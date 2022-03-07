Aybar kar fırtınası nedir? İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Kar fırtınası uyarısı

İstanbul kar yağışı ile ilgili açıklama CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarafından yapıldı. Soğuk hava dalgasının bu hafta da etkisini devam ettireceğini duyuran Şen açıklamasında kar yağışının hangi günlerde görülebileceğini de açıkladı ve ulaşım konusunda vatandaşları uyardı. Kar yağışının perşembe ve cuma günü etkili olması bekleniyor.