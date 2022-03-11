Aybar kar fırtınası ne demek? 1987 Mart ayında ne oldu? 1987 kışında yaşananlar..

Hurriyet.com.tr'nin sorularını yanıtlayan İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, 1987 kışı ile ilgili iddialara ve aybar kar fırtınası ile ilgili tanımlara yönelik açıklamada bulundu. "1987’deki fırtınada da çok ciddi kar yağmıştı ve yollar kapanmıştı. Bu sefer öyle bir kar yağma ihtimalini çok görmüyorum" diyen Dr. Deniz Demirhan şu bilgileri paylaştı:



Genel olarak perşembe ve cuma 15-20 cm yakın bir kar görülebilir. Ama şehir içinde olması çok zor, daha çok yüksek yerlerde gerçekleşir. Sıcaklık da çok düşecek. Cumartesi ve pazar günü de karın etkisini görebiliriz. Özellikle cumartesi günü İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yağış devam edebilir ve sıcaklık düşük olduğu için karlar ve buzlar yolda kalacaktır. Yani iki gün boyunca hayat normale dönmeyebilir.