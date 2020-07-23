Ayasofya’da ilk namaz ne zaman? İşte Ayasofya’da ilk cuma namazının kılınacağı tarih
Ayasofya Camisi, cuma namazı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak. Danıştay kararının ardından müze olmaktan çıkarılıp Diyanet Başkanlığı'na devredilen ve restorasyon çalışmaları devam eden Ayasofya Camisi'nde, kılınacak ilk cuma namazı için hazırlıklar sürüyor. Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak. Peki, Ayasofya’da ilk namaz ne zaman? İşte Ayasofya’da ilk cuma namazının kılınacağı tarih…
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İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'e kadar cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya, 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak. Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nin girişindeki bilet satış ve hızlı geçiş yazıları kaldırıldı.
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Müze olmasının ardından çeşitli dönemlerde restorasyonlardan geçen Ayasofya, 1985'te UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdi.
Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın 24 Temmuz 2020'de cuma namazıyla ibadete açılacağını bildirmesinin ardından hazırlıklar hız kazandı.
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Ücretsiz ziyaret edilebilecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında Ayasofya Camisi'nde yürütülecek koruma, geliştirme, tanıtım ve yönetim faaliyetlerine ilişkin protokolle Ayasofya Camisi'nin korunmasına yönelik ana ilkeler saptandı ve kurumlar arası iş bölümü de belirlendi.
Ayasofya Camisi'nin sahip olduğu tarihi, kültürel, sosyal, manevi ve estetik değerlerin muhafazası, taraf olunan uluslararası sözleşmeler ve iç mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilirken, Ayasofya Camisi'ndeki din hizmetleri, Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülecek. Restorasyon, konservasyon ve koruma faaliyetlerini ise Kültür ve Turizm Bakanlığı yerine getirecek.
Ayasofya Camisi'ni, yerli ve yabancı turistler ücretsiz ziyaret edebilecek.
Ayasofya Camisi'ndeki resim ve tasvirlerin kapatılmasında ışık kullanılmayacak. Namaz esnasında perdeleme sistemiyle resim, tasvir ve mozaikler kapanacak, namazdan sonra tekrar açılacak.Binanın tarihi dokusuna ve mimarisine zarar verilmemesi amaçlanırken caminin zemini halı ile kaplanıyor.
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Açılış hazırlıkları
Yeniden ibadete açılmasına karar verilmesinin ardından kısa süreliğine ziyarete kapatılan Ayasofya Camisi'nin 24 Temmuz'da cuma namazıyla ibadete açılış töreni için hazırlıklarda sona yaklaşıldı.
Ayasofya Camisi'nde kılınacak ilk cuma namazında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de aralarında bulunduğu 1500 civarında kişinin yer alması bekleniyor.
Hazırlıklar kapsamında Ayasofya Meydanı'nda Hürrem Sultan Hamamı'nın bulunduğu kısma, töreni takip edecek yerli ve yabancı gazeteciler için platform kuruldu.
Çok sayıda güvenlik görevlisi de bariyerlerle kapatılan meydanda güvenlik önlemi aldı.
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya’da alınan tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu.
Vali Yerlikaya’nın açıklamaları şu şekilde:
Yer yüzünün en görkemli mağbetlerinden İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya Camimizi 24 Temmuz Cuma günü, yarın cuma namazıyla birlikte ibadete açıyoruz. İstanbulla birlikte Ayasofya'yı medeniyetimize kazandıran Fatih Sultan Mehmet Han ve askerlerini şükranla rahmetle yad ediyorum.
86 yıl müze olan, ibadetsiz kalan mağbedi ibadetle namazla, ezanla buluşturan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere şahsım ve İstanbullular adına şükranlarımı sunuyorum.
Peygamber efendimiz "İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan" buyuruyor. Ayasofya, peygamber efendimizin müjdesine mazhar olmuş o komutanın, o askerin emaneti. Onların mirası olan kimliğini hamd olsun yeniden kazanıyor.
Bütün müslümanlar heyecanlı, ben de heyecanlıyım. Herkes Ayasofya'nın açılışında bulunmak istiyor. Muhteşem bir ilgi var. Biz hazırlıklarımızı yaptık.
Bu görkemli günü hemşehrilerimiz ve misafirlerimizle en güzel şekilde yaşayacağız inşallah.
Ayasofya'ya gelirken vatandaşlarımızın yanlarında 4 şey getirmelerini rica ediyoruz. Maske, seccade, sabır ve anlayış.
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- Tedbirleri sizlerle paylaşmak istiyorum:
Ayasofya'ya alınacak misafirlerimizin davetleri Diyanet İşleri tarafından yapılıyor. Kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi.
Namaz kılınacak alanlara üç ana istikametten gelinecek. Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı.
Namaz alanına girişler 11 ayrı kontrol noktasında, polislerimizce arama yapıldıktan sonra yapılacak.
Geçişin hızlı ve kolay yapılabilmesi için misafirlerimizin el ve sırt çantaları getirmemelerini istirham ediyoruz.
Fatih Belediyemiz tarafından salgın önlemleri nedeniyle namaz kılınacak alanlarda saf düzeni işaretlemesi bu akşam saat 20,00'de başlanacak, sabah saatlerine kadar tamamlanacaktır.
Namaz kılınacak alanlara misafirlerimizin girişleri yarın saat 10,00'dan itibaren başlayacaktır.
SAĞLIK TEDBİRLERİ
Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli tüm tedbirler alındı. Ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. 736 sağlık personeli, 1 helikopter ambulans olmak üzere toplam 101 ambulans görv yapacak.
Kennedy, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala caddeleri de aynı saatler arasında trafiğe kapalı olacaktır. Bu araçların tarihi yarımadadan çıkışlarına da saat 24'e kadar izin verilecek. Deniz, metro, Marmaray seferleri devam edecektir. Tramvay seferleri devam edecek, Eminönü - Beyazıt istasyonları arasında seferler yapılmayacaktır.
Burası önemli arkadaşlar. Şehir dışından gelenler için Yenikapı etkinlik alanları park yeri olarak tahsis edilmiştir.
Müftülüğümüzün görevleri namaz kılınacak alanlarda vatandaşlarımıza devamlı suretle yardımcı olacaktır.
Hemşehrilerimiz başta olmak üzere bütün misafirlerimizin toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını önemle tavsiye ediyoruz.
Basın mensuplarımız için Fatih Belediyemiz, Cankurtaran Sosyal Tesisleri araç park yeri olarak tahsis edilmiştir.
Belirlenen ulaşım güzergahları ve sağlık noktalarını gösteren haritalar birazdan yayınlanacaktır.
Son olarak, buraya gelecek bütün misafirlerimizin en büyük arzularının Ayasofya Camii'nde namaz kılmak olduğunu biliyoruz. Ayasofya camimiz sabaha kadar açık olacak. Bunun için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bütün kurumlarımızla birlikte sahada, sizlerle birlikte olacağız inşallah.