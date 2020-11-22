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GeriGündem Ayasofya’da dev iskele 7 yıl sonra kaldırıldı! 'Serafim Melekleri' de yıllar sonra göründü
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Haber Giriş: 22 Kasım 2020 - 18:21 | 

Ayasofya’da dev iskele 7 yıl sonra kaldırıldı! 'Serafim Melekleri' de yıllar sonra göründü

Ayasofya'da 7 yıldır bulunan dev iskelenin söküm işlemleri tamamlandı. Uzun yıllardır dev iskelenin kapattığı 'Serafim Melekleri' figürü de iskelenin kaldırılmasının ardından ortaya çıktı.

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Uzun yıllar müze olarak kullanılan ve 86 yıl sonra, 24 Temmuz'da ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bulunan dev iskelenin sökümüne kısa bir süre önce başlanmıştı.

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1993'te ana kubbe onarımı için kurulup 17 yıl kullanılan iskele İstanbul'un 2010 yılında Kültür Başkenti olması üzerine bakanlık talimatıyla kaldırılmıştı.

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Ancak dev iskele, 2013'te iç duvarların onarımı için yeniden kurulmuştu. İskele, proje süresi 650 gün olmasına rağmen 2013'ten bu yana Ayasofya'da varlığını sürdürüyordu.

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İskelenin sökülmesi için camide başlayan çalışmalar tamamlandı. Dev iskelenin kaldırılmasının ardından 'Serafim Melekleri' figürü de ortaya çıktı.

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Öte yandan, vatandaşların camiye olan ziyaretleri devam ediyor.

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