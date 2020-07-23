Ayasofya'da bayram namazı kılınacak mı? Ayasofya Camisi cuma günü ibadete açılıyor!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisine Marmara Üniversitesi hocalarından Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, İstanbul Yeni Cami Hatibi Ferruh Muştuer, İstanbul Fatih Cami İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Ayasofya Camii'ne imam olarak atandığını açıkladı.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada," Bugün çok güzel bir haberi sizlerle paylaşmak üzere burada bulunuyoruz. 24 Temmuz 2020 Cuma günü Ayasofya Cami'mizde ilk Cuma Namazını kılarak ibadete başlamış olacağız. Camilerimiz hocaları ile esas güzelliğe, zenginliğe kavuşuyor. Hocalarımız kıraatleriyle, ilimleriyle, cami dersleriyle, ezanlarıyla, salalarıyla, tilavetleriyle camilerimizi süsleyecek.



Cemaatimizi ruhen doyuracak en doru bilgileri onlara vermeye çalışacak. Malumunuz, camilerimiz, sadece ezan okunmak için, namaz kılınmak için değil aynı zamanda Mescid-i Nebi'nin bir şubesi olarak sufle görevini yerine getiriyor. Mektep görevini de, ilmi tedrisat görevini de yerine getirmeye çalışıyor. Bunun için burada atamasını yapacağımız hocalarımı her açıdan milletimizi doyuracak ve doğru dini bilgiyi ve güzel kıraati, tilaveti milletimize ulaştıracak çok güzide hocalarımız. Onları şimdi sırasıyla sizlere tanıtmak istiyorum. Üç imam ve beş müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Cami'sine atıyoruz. Camimizi onlara emanet ediyoruz inşallah" dedi.