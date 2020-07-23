Ayasofya'da bayram namazı kılınacak mı? Ayasofya Camisi cuma günü ibadete açılıyor!
Ayasofya Camisi'nde Kurban Bayramı namazı kılınacak mı? 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde hazırlıklar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen incelemede Ayasofya Camisi'ne 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' tabelası asıldı. Yaklaşan bayram öncesi, ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde bayram namazının kılınıp kılınmayacağı gündeme geldi. İşte, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılacağı tarih ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunarak, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camisi'ne atıyoruz." dedi. 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde önümüzdeki hafta bayram namazının da kılınması bekleniyor.
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AYASOFYA CAMİİ'NDE BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?
86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Ayasofya Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra yarın kılınacak cuma namazı öncesi sela ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak.
Bu yılki Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayram namazının Ayasofya Camii'nde kılınması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Detaylar geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.
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AYASOFYA KUR'AN-I KERİM TİLAVETİYLE AÇILACAK
Ayasofya Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra yarın kılınacak cuma namazı öncesi sela ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sabah 10.00'da sela ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim okunacak.
Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden İhlas, Felak ve Nas'ı tilavet edecek.
Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak.
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AYASOFYA İÇİN 3 İMAM VE 5 MÜEZZİN ATANDI
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camii'nde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camisi'ne atıyoruz." dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ayrıca, Ayasofya Camisi'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını açıkladı.
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisine Marmara Üniversitesi hocalarından Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, İstanbul Yeni Cami Hatibi Ferruh Muştuer, İstanbul Fatih Cami İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Ayasofya Camii'ne imam olarak atandığını açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada," Bugün çok güzel bir haberi sizlerle paylaşmak üzere burada bulunuyoruz. 24 Temmuz 2020 Cuma günü Ayasofya Cami'mizde ilk Cuma Namazını kılarak ibadete başlamış olacağız. Camilerimiz hocaları ile esas güzelliğe, zenginliğe kavuşuyor. Hocalarımız kıraatleriyle, ilimleriyle, cami dersleriyle, ezanlarıyla, salalarıyla, tilavetleriyle camilerimizi süsleyecek.
Cemaatimizi ruhen doyuracak en doru bilgileri onlara vermeye çalışacak. Malumunuz, camilerimiz, sadece ezan okunmak için, namaz kılınmak için değil aynı zamanda Mescid-i Nebi'nin bir şubesi olarak sufle görevini yerine getiriyor. Mektep görevini de, ilmi tedrisat görevini de yerine getirmeye çalışıyor. Bunun için burada atamasını yapacağımız hocalarımı her açıdan milletimizi doyuracak ve doğru dini bilgiyi ve güzel kıraati, tilaveti milletimize ulaştıracak çok güzide hocalarımız. Onları şimdi sırasıyla sizlere tanıtmak istiyorum. Üç imam ve beş müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Cami'sine atıyoruz. Camimizi onlara emanet ediyoruz inşallah" dedi.