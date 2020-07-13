Ayasofya'da bayram namazı kılınacak mı? Ayasofya Camii'nde ilk namazın kılınacağı tarih belli oldu
Ayasofya Camii'nde bayram namazı kılınacak mı? sorusu gündemde yer alıyor. Ayasofya'nın ibadete açılma kararının ardından, ilk namazın kılınacağı tarih, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan, " 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazıyla birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz." dedi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, Ayasofya Camii'nde bayram namazının kılınıp kılınmayacağına gözler çevrildi. İşte, Ayasofya Camii'nde ilk ibadet tarihi için yapılan son dakika açıklamaların detayları.
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Ayasofya'nın ibadete açılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Temmuz tarihini işaret etti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, " 2 imam 4 müezzin olarak şu an planlıyoruz. İmamlarımız hem kıraat itibari ile hem hitabet itibari ile hem de ilmi birikimleri itibari ile milletimizin bu ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olacaklar." dedi. 24 Temmuz'da açılacak olan Ayasofya Camii'nde bayram namazının da kılınması bekleniyor.
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AYASOFYA CAMİİ'NDE BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?
Ayasofya Camii'nin 24 Temmuz'da kılınacak olan cuma namazıyla ibadete açılacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.
Bu yılki Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayram namazının Ayasofya Camii'nde kılınması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Detaylar geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.
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AYASOFYA CAMİ NE ZAMAN İBADETE AÇILIYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Ayasofya Cami'nde ilk namazın 24 Temmuz'da kılınacağını söyledi. Erdoğan şunları ifade etti;
,Danıştay bugün 1934 tarihli bakanlar kurulu düzenlemesini iptal etti. Biz de buna dayanarak çıkardığımız bir Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle Ayasofya'nın tekrar cami olarak hizmete açılmasını sağladık. Ayasofya 86 yıl sonra cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir.
Bu kararın milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız konunun teknik hazırlıklarıyla, Diyanet de dini yönüyle ilgili çalışmalara başladı.
Ayasofya camiine ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da herkese sonuna kadar açık olacak. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya çok daha samimi özgün şekilde devam edecektir.
Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazıyla birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz.
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
İnşallah 24 Temmuz itibari ile Cuma namazı ile ibadet açılmış olacak Ayasofya. Biz hem imamlar konsunda hem de müezzinler konusunda titiz davranarak her yönü ile milletimizi doyuracak ezanı ile milletimizin kalplerini yumuşatacak görevliler tespit ediyoruz. Onların da atamasını önümüzdeki günlerde yapacağız.
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5 vakit namaza bu şekilde açılmış olacak 24 Temmuz Cuma namazından itibaren inşallah.
2 imam 4 müezzin olarak şu an planlıyoruz. İmamlarımız hem kıraat itibari ile hem hitabet itibari ile hem de ilmi birikimleri itibari ile milletimizin bu ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olacaklar.
İkonalar ve fresklerle ilgili din işleri kurulumuz gerekli çalışmaları yaptı inşallah namaz sırasında gerekli tedbirleri alacağız. Bugün onunda incelemelerini yaptık 24 Temmuz’dan sonra inşallah milletimiz onu da görecek.