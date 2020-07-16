Ayasofya ne zaman ibadete açılacak? İşte Ayasofya camisinde ilk cuma namazının kılınacağı tarih
Danıştay kararı ardından Ayasofya yeniden cami statüsüne sahip oldu. Danıştay 10. Dairesi’nin verdiği kararla Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı. Bu kararın ardından gözler, tarih bilgisine çevrildi. Tarihi yapıda cami kılmak isteyen vatandaşlar, merakla Ayasofya’nın ibadete açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, Ayasofya ne zaman ibadete açılacak? Ayasofya camisinde ilk cuma namazı ne zaman kılınacak?
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Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının oy birliğiyle iptaline karar verdi. Bu tarihi kararla Ayasofya 86 yıl sonra ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Ayasofya Cami'nde ilk namazın 24 Temmuz'da kılınacağını söyledi. İşte Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla ilgili yaptığı açıklama…
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Erdoğan şunları ifade etti; "Danıştay 1934 tarihli bakanlar kurulu düzenlemesini iptal etti. Biz de buna dayanarak çıkardığımız bir Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle Ayasofya'nın tekrar cami olarak hizmete açılmasını sağladık. Ayasofya 86 yıl sonra cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir. Bu kararın milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız konunun teknik hazırlıklarıyla, Diyanet de dini yönüyle ilgili çalışmalara başladı.
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Ayasofya camiine ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da herkese sonuna kadar açık olacak. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya çok daha samimi özgün şekilde devam edecektir. Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazıyla birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz."
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DİYANET'TEN AYASOFYA AÇIKLAMASI
Din İşleri Yüksek Kurulu, Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılmasıyla ilgili gündeme gelen konular için açıklamada bulundu. Danıştay 10. Daire Başkanlığı'nın 2020/2595 nolu Kararının ardından Cumhurbaşkanlığının 2729 nolu Kararıyla Ayasofya’nın yeniden cami statüsüne alınarak Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesiyle birlikte kamuoyunda gündeme gelen bazı sorular üzerine Din İşleri Yüksek Kurulu 13.07.2020 tarihinde toplanarak konuyu değerlendirdi.
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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İstanbul’un fethiyle birlikte Fatih Sultan Mehmed tarafından ebedî olarak camiye dönüştürülerek vakıf haline getirilen Ayasofya, İstanbul’un en kadim camilerinden biridir.
Hz. Peygamber’in müjdelediği İstanbul fethinin sembolü haline gelen Ayasofya’nın vakıf senedinde geçtiği üzere var olan cami niteliğinin tekrar kazandırılarak yeniden ibadete açılması hukukun bir gereğidir.
Ayasofya-yı Kebir Camii Şerifi’nin yeniden ibadete açılması yönündeki büyük özlemin gerçekleşmesi milletimizde ve tüm İslam dünyasında coşkulu bir heyecan ve sevinç meydana getirmiştir. Bu uğurda emeği olanları bütün Müslümanlar daima minnet, şükran ve dualarla yâd edecektir.
Ayasofya Camii’nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir. Bununla birlikte Müslümanların namazlarını huşû içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır.
İnsanlığın kültürel birikimi ve tarihsel mirası açısından büyük bir değeri haiz bulunan Ayasofya Camii’nin ibadet vakitleri dışında ziyarete açık tutulmasında dini açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır.
Ziyaretçilerin cami adabına riayet etmeleri ve mabedin mehabetine uygun davranmaları konusunda gerekli tedbirler alınmalıdır.
İslam dini camilerin maddî-manevi imar ve ihyasını tüm Müslümanlara bir vazife olarak yüklemiştir (Tevbe, 9/18). Mabedlerin maddi imarı; yapımı, tamiri ve temizliğinin temini iken manevi ihyası ise Allah’ın evi olduğu bilinciyle orada sadece Allah’a ibadet edilmesi (Cin, 72/18), camilerin cemaatle doldurulması ve toplumsal fonksiyonlarının canlı tutulmasıyla mümkündür. Bu itibarla ecdadımızın bize miras bıraktığı Ayasofya-yı Kebir Camii Şerifi’ni, diğer camiler gibi maddi ve manevi yönden ihya etmek tüm Müslümanların ortak görevidir.