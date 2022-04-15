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Ayasofya Medresesi nerede? Ayasofya Fatih Medresesi’ni kim yıktırdı? Ayasofya Medresesi bugün yeniden açılıyor!

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Ayasofya Fatih Medresesi bugün yeniden açılıyor. 86 yıl sonra yeniden açılan Ayasofya Medresesi merak edilen konulardan biri oldu. Medrese, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak yeniden restore edildi. Peki, Ayasofya Medresesi nerede? Ayasofya Fatih Medresesi’ni kim yıktırdı? İşte merak edilenler

1/3Ayasofya Medresesi nerede Ayasofya Fatih Medresesi’ni kim yıktırdı Ayasofya Medresesi bugün yeniden açılıyor

Ayasofya Fatih Medresesi’nin nerede olduğu ve kimin yıktırdığı merak ediliyor. Bugün yeniden açılacak olan Ayasofya Fatih Medresesi’ni Fatih Sultan Mehmet yaptırmıştır. Fatih Sultan Mehmet 1473’te Uzun Hasan üzerine yaptığı sefere birlikte götürdüğü Ali Kuşçu’yu dönüşte Ayasofya Medresesi’ne müderris tayin etti. Bu tayin İstanbul’da astronomi ve matematik alanındaki çalışmalara canlılık getirmiş, hatta Ali Kuşçu’nun derslerini ilim adamları dahi takip etmişlerdir.

2/3AYASOFYA FATİH MEDRESESİ NEREDE

AYASOFYA FATİH MEDRESESİ NEREDE?

İstanbul'un fethinden sonra Ayasofya Kilisesi'ni cami yapan Fatih Sultan Mehmet, caminin kuzeybatısında bulunan ve o dönem papaz evleri olarak kullanılan yapıyı da medreseye çevirdi.

Zaman içinde medrese işlevini sürdüren yapı hemen her dönemde bakım ve onarım çalışmalarından geçti.

3/3AYASOFYA FATİH MEDRESESİ’Nİ KİM YIKTIRDI

AYASOFYA FATİH MEDRESESİ’Nİ KİM YIKTIRDI?

Sultan Abdülaziz döneminde 1869-1874 yılları arasında yıktırılan ve eski medrese temelleri üzerine yeniden inşa edilen yeni medrese binası, Ayasofya'dan geriye çekilerek batı cephesinin hizasında hazırlanan projelere göre yapıldı.

Son Ayasofya Medresesi, Daru'l-Hilafetü'l-Aliye Medresesi olarak kullanılırken, 1924'de İstanbul Belediyesi tarafından Öksüzler Yurdu olarak değerlendirildi. 1934 yılında Ayasofya Müze olduğunda medrese bir süre daha Öksüzler Yurdu olarak kullanıldı. 1936 yılında harap olması ve kullanıma müsait olmaması sebebiyle yıktırıldı. 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19 Aralık 2012 tarih ve 1069 sayılı kararı ile medresenin yeniden aslına uygun olarak yeniden inşaasına başlanması uygun bulundu. İstanbul Rölöve Anıtlar Müdürlüğünce 11 Aralık 2017'de Ayasofya Medresesi ilk etap işine başlandı. 31 Aralık 2019'da işin tasfiyesi yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonucu geçen yıl 25 Nisan'da Ayasofya Fatih Medresesi tamamlama işi yer teslimi gerçekleştirildi. O tarihten sonra yeniden inşaası için başlayan çalışmalarda sona gelindi.

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