Ayasofya kararı son dakika açıklandı mı? Gözler Danıştay'ın Ayasofya kararında!
Ayasofya kararı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar Ayasofya’nın ibadete açılıp açılmayacağını merak ediyorlar. 2 Temmuz’da Danıştay 10. dairesinde, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan dava kapsamında duruşma yapıldı. Peki Danıştay kararını ne zaman açıklayacak?
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Danıştay’ın Ayasofya kararının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. 2 Temmuz’da Ayasofya'nın statüsünün ne olacağını ilişkin Danıştay'da görüşülen duruşma yapıldı. Duruşmaya, davacı Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneğinin Başkanı İsmail Kandemir, dernek avukatı Selami Karaman ve Cumhurbaşkanlığı avukatı katıldı. Mahkeme kararını 15 günde içinde açıklayacak. İşte detaylar…
DANIŞTAY AYASOFYA KARARINI AÇIKLADI MI? 2 Temmuz’da Ayasofya'nın statüsünün ne olacağını ilişkin Danıştay'da görüşülen duruşma yapıldı. Mahkeme kararını 15 günde içinde açıklayacak. Kararın ardından Ayasofya müze olarak kalacak ya da yeniden camiye dönüştürülecek.
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NUMAN KURTULMUŞ’TAN AÇIKLAMA
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılıp açılmayacağına ilişkin bir soruya "İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şuan yüksek yargıda olan bir iş İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz." yanıtını verdi.
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NE OLMUŞTU?
Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya için ilk olarak 2005'te Danıştay'a dava açmıştı. Dernek, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemişti. Danıştay 10. Dairesi, 24 Haziran 2005'te söz konusu Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurma istemini reddetmişti. Daire 2008'de ise Ayasofya Camisi'nin müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret ederek, davayı reddetmişti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Dairenin bu kararını onamıştı. Dernek, 2016'da tekrar Danıştay'a dava açmıştı.Derneğin, Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuru hakkında ise 2018'de karar verilmişti. Yüksek Mahkeme, Ayasofya'nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu, "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez bulmuştu.