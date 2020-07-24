Ayasofya imamları kimdir? İşte, Ayasofya Cami imamlarının biyografisi
Ayasofya Cami imamları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 23 Temmuz Perşembe günü yapılan atama ile duyuruldu. Ferruh Muştuer, Mehmet Boynukalın ve Bünyamin Topçuoğlu isimlerinin atandığı Ayasofya Camii imamlığı, bünyesinde 5 de müezzin bulunduracak. Peki, Ayasofya cami imamları Ferruh Muştuer, Mehmet Boynukalın ve Bünyamin Topçuoğlu kimdir? İşte, Ayasofya Cami imamları hakkında detaylı bilgiler
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Ayasofya Cami imamı Ferruh Muştuer kimdir?
Ayasofya Cami imamı Ferruh Muştuer, 1971 yılında Kütahya'da doğdu. Hafızlık ve lise tahsi- lini Kütahya'da tamamladı. 1996 yılında Tavşanlı ilçesinde müezzin-kayyım olarak göreve başladı. 2006-2010 yılları arasında Avusturya'da din görevlisi olarak görev yaptı. İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Bölümü'nü tamamlayarak icazet aldı. 2015 yılında Kuveyt'te düzenlenen Uluslararası Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci oldu. 2013 yılından beri İstanbul Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi olarak görev yapan Muştuer evli ve üç çocuk babasıdır.
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Ayasofya cami imamı Bünyamin Topçuoğlu kimdir?
1980 yılında Erzurum’da doğdu. Hafızlık öğrenimini 11 ay gibi kısa bir sürede Erzurum’da tamamladı.
Erzurum İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi, İlahiyât eğitimi aldı. İstanbul Abdurrahman Gürses Haseki Eğitim Merkezi’nde Kıraat bölümünden mezun oldu.
3 Türkiye birinciliği kazanan Topçuoğlu Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen ve 10. Uluslararası Kur’an-ı Kerim Yarışmasında, Güzel Okuma dalında dünya birinciliğine sahiptir.
Topçuoğlu evli olup 3 çocuk babasıdır.
İstanbul Fatih Camii İmam-Hatibi olarak görev yapıyordu.
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Ayasofya Cami imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir?
Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, El-Ezher’deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere’de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşridir. İşte, Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın biyografisi...
Lisans eğitimini el-Ezher Üniversitesinde 1992’te tamamlayan Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesinde 1995’te İslam Hukukunda Zina Suçu ve Cezası başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini 1999’da ise Fıkıh Usulünde Yenilenme İhtiyacı ve Ortaya Çıkardığı Tartışmalar başlıklı tezi ile doktora eğitimini tamamladı.
Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde öğretim üyeliği de yapan Boynukalın'ın çeşitli yayınları bulunmaktadır.