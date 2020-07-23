Ayasofya-i Kebir ne demek, nedir? Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi anlamı
Ayasofya-i Kebir ne demek? 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde hazırlıklar devam ediyor. 15 asırlık tarihe sahip olan Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’un 1453 yılında fethi ile birlikte camiye çevrildi. Anat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın önde gelen yapıları arasında yer tutan Ayasofya'ya yeniden cami olmasıyla beraber 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' tabelası asıldı. İşte, Ayasofya-i Kebir'in anlamı...
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Ayasofya-i Kebir'in anlamı, caminin ön kapısına asılan "Ayasofya Kebir Cami-i Şerifi" tabelasıyla beraber gündeme geldi. 24 Temmuz'da ibadete açılacak olan Ayasofya Camii''nin kapısına asılan 'kebir' kelimesi ulu ve büyük anlamlarını taşımaktadır. İşte, Ayasofya-i Kebir'in TDK anlamıyla ilgili bilgiler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli yarın kılınacak Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu. Öte yandan Ayasofya Camisi'ne 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' tabelası asıldı.Caminin ön kapısına asılan "Ayasofya Kebir Cami-i Şerifi" yazılı tabelayı Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı. Tabelanın Türkçe ve İngilizce olduğu görülüyor.
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AYASOFYA-İ KEBİR NE DEMEK?
Arapça kökenli bir kelime olan kebir kelimesi, büyük, ulu, yaşlı, yaşça büyük anlamlarına gelmektedir.
Ayasofya kelimesiyle birleştiği zaman Büyük Ayasofya Camii anlamına gelmektedir.
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AYASOFYA NE DEMEK?
Yapının adının nereden geldiğine yönelik pek çok iddia var. Bu iddialardan biri de Ayasofya adının Sophia adında bir azizeye dayandığı. Kaynaklara göre Ayasofya adındaki "aya" sözcüğü "kutsal, azize", "sofya" sözcüğüyse herhangi bir kimsenin adı olmayıp Eski Yunancada "bilgelik" anlamındaki sophos sözcüğünden gelir.