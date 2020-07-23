Ayasofya-i Kebir ne demek, nedir? Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi anlamı

AYASOFYA NE DEMEK? Yapının adının nereden geldiğine yönelik pek çok iddia var. Bu iddialardan biri de Ayasofya adının Sophia adında bir azizeye dayandığı. Kaynaklara göre Ayasofya adındaki "aya" sözcüğü "kutsal, azize", "sofya" sözcüğüyse herhangi bir kimsenin adı olmayıp Eski Yunancada "bilgelik" anlamındaki sophos sözcüğünden gelir.