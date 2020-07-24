Ayasofya hatıra parası nasıl alınır ve nedir? Darphane e mağazada yer alan Türkiye tarihindeki hatıra paralar

Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden ibadete açılmasına özel tedavül para ve hatıra para basıldı. Ayasofya’nın açılışı için basılan hatıra parası akıllara Türkiye tarihindeki tüm hatıra paralarını getirdi. Peki, hatıra parası nedir, nereden alınır? Darphane e mağazada yer alan Türkiye tarihindeki hatıra paralar...



Koleksiyonerlere yönelik açılış tarihine özel piyasaya sunulacak en fazla 5 bin adet gümüş ve 10 bin adet bronz hatıra parası basıldı.



Gümüş hatıra paralar 185 TL karşılığında, bronz hatıra paralar 55 TL karşılığında sertifikaları ile birlikte kurumun Beşiktaş’ta bulunan genel müdürlük binasındaki mağazadan ve internet üzerinden kurumun e-mağazasından satın alınabilecek.



HATIRA PARASI NEDİR?



Günümüzde kullanılan paradan farklı olarak Türkiye Cumhuriyeti Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından pirinç, altın, gümüş ve bronz gibi materyallerden üretilmiş, özel günler için kültürel amaçlı kullanılması amacı ile piyasaya sürülen paralar, hatıra parası olarak bilinir.