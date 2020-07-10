Ayasofya Camisi'nde ilk namaz ne zaman kılınacak? TBMM Başkanı Şentop'tan Ayasofya açıklaması
Ayasofya’da ilk namazın ne zaman kılınacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. Danıştay’ın son dakika açıklamasının ardından Ayasofya Camisi'nin, yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Ayasofya’da namaz ne zaman kılınacak? İşte TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un açıklaması…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Ayasofya’da ne zaman namaz kılınacağı araştırılıyor. 10 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın Ayasofya kararının ardından Twitter hesabından bir mesaj paylaştı ve Ayasofya’nın ibadete açıldığını duyurdu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk namazın ne zaman kılınacağı ile ilgili, 'En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır.' dedi.
AYASOFYA’DA İLK NAMAZ NE ZAMAN KILINACAK? TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak?' sorusuna, 'En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.' yanıtını verdi. Danıştay'ın Ayasofya kararının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 20.53'te Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirecek. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
2
Abone Ol
AYASOFYA İBADETE AÇILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın Ayasofya kararının ardından Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. 'Hayırlı olsun' mesajıyla paylaşılan tweet'te Ayasofya'nın Diyanet'e devredildiğini ve ibadete açılmasına karar verildiği duyuruldu. Ayasofya Camisi'nin, yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.