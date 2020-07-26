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Hürriyet
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Ersan SAN-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 26 Temmuz 2020 - 16:34,

Ayasofya Camii'de öğle namazı yoğunluğu

Yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı.

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Yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı. Öğle namazını kılmak için camiye gelen vatandaşlar, havadan da görüntülendi.

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Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk cuma namazı kılınmıştı.

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86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

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Cuma Günü ibadete açılan cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 24 saat ziyarete açık tutuluyor.

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Bugün de öğle namazını Ayasofya Camii'nde kılmak isteyen çok sayıda kişi, öğle ezanı ile birlikte saf tutarak namaz kıldı.

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Camiye gelen vatandaşlar, havadan da görüntülendi.

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