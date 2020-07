Ayasofya cami oldu mu, ibadete açıldı mı? Danıştay Ayasofya kararı son dakika gelişmeleri

HER İHTİMALE ÇALIŞILIYOR

Danıştay Ayasofya’yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararını hukuka aykırı bulur ve iptal ederse, Ayasofya’nın tekrar ibadete açılmasının önü açılmış olacak. Karar 30 gün içinde uygulanacak ve iki yöntemden biri uygulanacak. Takdir her iki formülde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olacak. Edinilen bilgiye göre birinci formül, Erdoğan’ın Ayasofya’yla ilgili bir kararname çıkarması yönünde olacak.

İkinci formüle göre ise, Erdoğan Danıştay kararını direkt Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne uygulattırabilecek. Yüksek mahkemeden olumsuz bir karar çıkması durumunda ise Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ayasofya yeniden cami statüsü kazanabilecek ve ibadete açılabilecek. AK Parti’nin hukukçu milletvekilleri, her ihtimale karşı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi üzerinde de çalışıyor.